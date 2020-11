Klaus Iohannis a sesizat CCR asupra legii privind transmiterea unui imobil in domeniul public al Odobesti din judetul Vrancea

Legea criticata opereaza un transfer interdomenial al unor bunuri imobile - determinate individual in anexa ce face parte integranta din lege - din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al orasului Odobesti, judetul Vrancea. Potrivit anexei legii, ce cuprinde datele de identificare a imobilului, este vizat un imobil-teren din categoria de folosinta: curti constructii S=11801 m2 - arabil S=1000 m2 - livada S=15100 m, inregistrat in inventarul MFP sub nr. 145562."Regimul juridic aplicabil bunului vizat de legea criticata consideram ca acesta nu reprezinta un bun proprietate publica exclusiva. Astfel, din analiza dispozitiilor art. 3 din legea criticata rezulta ca bunul supus transferului din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in domeniul public al orasului Odobesti, judetul Vrancea este prevazut in anexa nr. 3 a Hotararii de Guvern nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1020 si 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Asadar, regimul juridic al bunului cu privire la care se intentioneaza transferul interdomenial este cel de drept comun.Or, intr-o situatie similara, prin Decizia nr. 636/2020, Curtea Constitutionala a retinut ca: "42. In aceste conditii, avand in vedere ca bunul supus transferului reglementat prin legea criticata nu constituie obiect exclusiv al proprietatii publice, in lipsa unei declaratii exprese a legii organice, acesta ar fi trebuit trecut din proprietatea publica a statului in aceea a unitatii administrativ-teritoriale prin hotarare a Guvernului, la cererea Consiliului Local al Comunei Ceatalchioi, respectiv a Consiliului Local al Comunei Crisan, potrivit art. 292 alin. (1) din Codul administrativ, in vigoare la momentul adoptarii legii criticate. Asa fiind, Curtea constata ca legea nu a respectat conditiile legale in vigoare, incidente materiei reglementate, astfel ca a fost adoptata cu incalcarea art. 1 alin. (5) din Constitutie, referitoare la obligatia respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor", arata sesizarea sefului statului catre Curte.Presedintele Iohannis argumenteaza ca avand in vedere ca bunurile supuse transferului prin legea criticata nu constituie obiect exclusiv al proprietatii publice, in lipsa unei declaratii exprese a legii organice, acestea ar fi trebuit trecute din proprietatea publica a statului in aceea a unitatii administrativ-teritoriale prin hotarare a Guvernului, la cererea Consiliului Local al orasului Odobesti."Astfel, prin nesocotirea dispozitiilor art. 860 din Codul Civil coroborate cu cele ale art. 292 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, legea criticata a fost adoptata cu incalcarea principiului legalitatii statuat in art. 1 alin. (5) din Constitutie. Mai mult, nerespectarea procedurii legale si lipsa manifestarii de vointa a Consiliului Local al orasului Odobesti atrage si incalcarea art. 120 alin. (1) din Constitutie, ce consacra principiul autonomiei locale", arata Iohannis.Totodata, acceptarea ideii potrivit careia Parlamentul isi poate exercita competenta de autoritate legiuitoare in mod discretionar, oricand si in orice conditii, adoptand legi in domenii care apartin in exclusivitate actelor cu caracter infralegal, administrativ, "ar echivala cu o abatere de la prerogativele constitutionale ale acestei autoritati , consacrate de Constitutie, si transformarea acesteia in autoritate publica executiva, aspect ce contravine si prevederilor art. 102 alin. (1) din Constitutie, ce consacra rolul Guvernului", mai arata textul obiectiei de neconstitutionalitate.Dintr-o alta perspectiva, seful statului subliniaza ca exista si o jurisprudenta constanta prin care s-a statuat interdictia reglementarii transferului interdomenial al bunurilor proprietate publica prin lege cu caracter individual, jurisprudenta pe care se pare ca legiuitorul o ignora constant, conchide sursa citata.