Parchetul European isi incepe activitatea, in absenta procurorilor delegati din Slovenia si Finlanda

Ce competente are Parchetul European?

Cine intra in componenta EPPO?

Cum lucreaza procurorii delegati?

De ce este necesar EPPO?

Poate EPPO sa-si inceapa activitatea fara procurorii delegati sloven si finlandez?

Lansarea noului parchet nu se produce insa fara obstacole. Prevazuta initial sa aiba loc la sfarsitul lui 2020, aceasta a trebuit sa fie amanata in special pentru ca cele 22 de state participante au intarziat in desemnarea procurorilor lor delegati. Doua dintre ele nu au facut acest lucru nici pana in prezent: Slovenia si Finlanda.Parchetul European, condus de fosta sefa a parchetului anticoruptie roman Laura Codruta Kovesi , va fi "complet independent fata de Comisie, celelalte institutii si organe ale UE, precum si fata de statele membre".Aceasta instanta supranationala va avea drept sarcina anchetarea si urmarirea in justitie a autorilor de infractiuni care aduc atingere bugetului UE. O putere inedita, de care nu dispunea Oficiul european de lupta antifrauda (OLAF).Parchetul European va investiga si urmari penal frauda in materie de TVA daca implica cel putin doua state membre si sume de cel putin 10 milioane de euro, coruptia sau deturnarea de fonduri care afecteaza interesele financiare ale UE si spalarea de bani.Numai in ceea priveste frauda transfrontaliera cu TVA, UE estimeaza prejudiciul la 30 pana la 60 de miliarde de euro pe an. Pentru celelalte infractiuni, estimarile sunt de circa 500 de milioane de euro pe an.Parchetul European ar urma sa lucreze, potrivit estimarilor, circa 3.000 de dosare pe an.EPPO are un nivel central, al carui sediu se afla la Luxemburg. In fruntea sa se afla Laura Codruta Kovesi, alaturi de un colegiu de 22 de procurori, cate unul din fiecare stat participant. Dintre cele 27 de state ale UE, singurele care nu participa la initiativa sunt Ungaria, Polonia, Irlanda, Suedia si Danemarca.Ei au depus juramant in septembrie si sunt insarcinati sa supervizeze anchetele si urmarirea penala. Aceste activitati sunt derulate in teren de procurorii delegati, in statele membre.Pana acum au fost numiti 88 de procurori delegati in 20 de tari, care sunt suficienti pentru inceperea activitatii, scrie AFP. In Franta numarul lor este de patru, iar in Italia sunt 15. In Germania, numarul lor este 11 si se afla in cinci centre, la Berlin, Frankfurt, Koln, Hamburg si Munchen.Ei pot actiona in toata tara, pot organiza confiscari de bunuri, emite mandate de arestare si declansa urmarirea penala.Tarile au dificultati in anchetarea infractiunilor transfrontaliere. Pentru a obtine informatii de la alte state, ele trebuie sa faca cereri de asistenta judiciara reciproca, care dureaza uneori saptamani pentru a fi aprobate, atunci cand sunt incununate de succes. Aceste demersuri nu mai sunt necesare odata cu infiintarea EPPO. "Putem pur si simplu sa-i telefonam sau sa-i trimitem un e-mail colegului nostru in Slovacia sau in Italia. Este o mare valoare adaugata", explica procurorul delegat german Marcus Paintinger.EPPO este cu atat mai necesar cu cat primele fonduri din giganticul plan de redresare de 750 de miliarde de euro urmeaza sa fie virate statelor membre in aceasta vara, ceea ce comporta importante riscuri de frauda, noteaza AFP.Parchetul "va supraveghea foarte indeaproape aplicarea planului NextGenerationEU de o maniera in care sa se asigure ca totalitatea acestor fonduri va fi utilizata pentru a ne ajuta economiile sa depaseasca criza", subliniaza comisarul european pentru justitie Didier Reynders.Da, chiar daca acest lucru "va avea consecinte negative asupra eficientei muncii noastre", si-a exprimat regretul EPPO. Laura Codruta Kovesi a denuntat "lipsa de cooperare sincera" a Sloveniei , tara care preia presedintia Consiliului UE de la 1 iulie. Situatia a provocat demisia ministrului sloven al justitiei Lilijana Kozlovic saptamana trecuta, pentru a protesta impotriva respingerii de catre guvernul premierului conservator Janez Jansa a doua candidaturi pentru posturile de procurori delegati.