Laura Codruta Kovesi acuza autoritatile slovene ca "submineaza grav" activitatea Parchetului European

Slovenia va prelua la 1 iulie presedintia semestriala a Consiliului UE, relateaza agentia EFE.''Lipsa evidenta de cooperare sincera din partea autoritatilor slovene cu Parchetul European submineaza grav increderea in functionarea eficienta a sistemelor de gestiune si control a fondurilor europene in Slovenia'', a transmis Kovesi intr-un comunicat, cu cinci zile inainte ca institutia pe care o conduce sa-si inceapa activitatea cu misiunea de a investiga delictele ce afecteaza bugetul UE.Tot joi, ministrul sloven al justitiei, Ljiljana Kozlovic, a demisionat in semn de protest fata de decizia guvernului condus de premierul conservator Janez Jansa de a anula procesul intern de alegere a celor doi procurori delegati ai Sloveniei in cadrul EPPO.Ljiljana Kozlovic, membra a formatiunii centriste SMC, considera ca aceasta decizie este nejustificata, in timp ce guvernul a manifestat indoieli asupra impartialitatii celor doi procurori, iar opozitia crede ca ei nu au fost pe placul premierului Jansa, care tocmai a supravietuit unei motiuni de cenzura in care a fost acuzat inclusiv de autoritarism si obstructionarea delegarii procurorilor la EPPO.Parchetul European ''poate initia operatiuni fara procurori europeni delegati sloveni'', dar ''nu pot fi investigate eficient toate suspiciunile de frauda fara procurori europeni delegati'', a explicat Laura Codruta Kovesi.Mai mult, adauga ea, ''procurorii europeni delegati in Slovenia trebuie considerati o instanta cheie in arhitectura globala care garanteaza supervizarea adecvata si completa a organismelor responsabile cu gestiunea si controlul fondurilor Uniunii''.Procurorii delegati sunt insarcinati sa desfasoare in statele membre anchete si urmarirea penala, in deplina independenta fata de autoritatile nationale.Parchetul condus de romanca Laura Codruta Kovesi si al carui sediu este la Luxemburg ar fi trebuit initial sa-si inceapa activitatea la sfarsitul anului 2020, dar intarzierile in desemnarea de catre state a procurorilor lor delegati au afectat acest calendar. Doua dintre cele 22 de state membre ale UE participante, Slovenia si Finlanda, inca nu si-au desemnat procurorii delegati in cadrul Parchetului European, a carui activitate incepe pe 1 iunie.Noua institutie are rolul de a investiga si de a initia actiuni de urmarire penala impotriva autorilor unor delicte ce afecteaza interesele financiare ale UE, cum ar fi cazurile de frauda cu fonduri europene ce depasesc suma de 10.000 de euro, fraude de TVA de peste 10 milioane de euro, fapte de coruptie si spalare de bani