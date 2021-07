Cum se vor organiza concursurile de admitere in magistratura. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea

Legea stabileste unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si la concursul de admitere in magistratura.Potrivit raportului de admitere al Comisiilor juridica si pentru constitutionalitate, insusit de plenul Senatului, for decizional in cazul actului normativ, legea reprezinta "o prioritate legislativa data fiind situatia critica a resursei umane in sistemul judiciar, generata de imposibilitatea organizarii de trei ani a concursului de admitere in magistratura si a concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii".Pentru stabilirea bunei reputatii s-a eliminat criteriul referitor la "impactul negativ asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza" si prevederea potrivit careia verificarile privind indeplinirea conditiei bunei reputatii se vor face cu respectarea legislatiei in vigoare.Prevederile referitoare la stabilirea unei reputatii au fost eliminate pentru numirea fara concurs sau examen in functiile vacante de judecator sau procuror sau la reincadrarea in functia de judecator, procuror ori magistrat-asistent pentru ca "normele propuse spre modificare nu fac obiectul legii cu caracter temporar".