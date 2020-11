Unda verde pentru realizarea Autostrazii Nordului. Pe unde va trece soseaua

Legea intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021."Obiectivul de investitii se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, din credite externe si din fonduri europene. (...) Termenul de executie a obiectivului este de 4 ani de la data intrarii in vigoare a acestei legi", prevede actul normativ.Despre acest proiect se discuta inca din 2015, cand mai multi parlamentari PNL au pledat pentru introducerea in Master Planul de Transport a unei Autostrazi a Nordului, care sa lege Satu Mare de Baia Mare, Dej, Bistrita, Vatra Dornei si Suceava.Licitatia pentru elaborarea studiului de fezabilitate a Autostrazii Nordului a fost lansata in 2019 de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP).Drumul de mare viteza Baia Mare - Suceva este impartit in trei sectiuni: lot 1 Baia Mare - Bistrita (care trece si prin Dej), lot 2 Bistrita - Vatra Dornei si lot 3 Vatra Dornei - Suceava. Ofertele pot fi depuse pentru unul, doua sau pentru toate cele trei loturi. Valoarea licitatiei, conform anuntului de achizitie, va fi cuprinsa intre 53,5 si 63,2 milioane de lei.Citeste si: Klaus Iohannis a discutat cu liderii UE despre protocoalele de testare si vaccinul Covid-19