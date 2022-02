Lidia Barac, secretar de stat in MJ: Sectia speciala a fost o jignire. Ma bucur ca magistratii resping garantiile oferite de proiectul ministerului Interviu

Sectia pentru investigarea magistratilor (SIIJ) este o jignire la adresa magistratilor cinstiti, judecatorii care lanseaza informatii fara probe nu fac parte din casta magistratilor necesari societatii, iar proiectul pentru desfiintarea sectiei nu este batut in cuie, in functie de dezbaterea publica el poate arata diferit decat acum, afirma judecatoarea Lidia Barac, secretar de stat in ministerul Justitiei.

Intr-un interviu pentru Ziare.com, secretarul de stat Lidia Barac a prezentat date statistice care arunca in aer toate speculatiile privind santajarea magistratilor, inclusiv faptul ca doar 1% dintre dosarele magistratilor au fost deschise din oficiu.

Referitor la criticile formulate de magistrati la adresa celor doua garantii oferite de proiect magistratilor in cadrul anchetelor penale, dna Barac spune ca "a fost o surpriza foarte placuta ca multi judecatori au obiectat la aceste solutii, ceea ce inseamna ca e multa speranta in interiorul sistemului, care ne va duce pe drumul cel mai bun".

De ce ati optat pentru desfiintarea totala a SIIJ, nu pentru o redesenare a ei, asa cum era ideea initiala?

In primul rand, infiintarea SIIJ nu a avut nicio justificare, nici legislativa, nici in planul realitatii din sistemul judiciar. Dar prin infiintarea ei s-a creat in opinia publica impresia ca avem de-a face cu un fenomen infractional in sistemul de justitie, care ar fi facut necesara crearea unei structuri separate de parchet care sa lupte mai eficient impotriva infractionalitatii.

Ads

Statistic insa lucrurile nu stau asa deloc. S-a spus ca 2/3 dintre judecatori ICCJ si multi din tara au fost urmariti penal de DNA, ca dosarele au fost tinute la sertar in scop de santaj. Nici vorba de asa ceva.

Am luat perioada 23 oct 2017-23 oct 2018, deci exact anul dinaintea infiintarii SIIJ. La toate structurile de parchet, cele de pe langa Curtile de Apel (PCA), SUPC din PICCJ, sectia militara din PICCJ, parchetul militar de pe langa Curtea Militara de Apel, DIICOT si DNA, au fost inregistrate in acel an 2.364 de cauze care priveau sesizari impotriva unor judecatori sau procurori.

Ads

Din 2.364 de sesizari au fost clasate in aceeasi perioada 1.683 de dosare in total. La niciuna dintre structurile enumerate, cu exceptia DNA, nu a existat trimitere in judecata a vreunui magistrat.

Daca ne referim la proportia judecatori-procurori, la PCA, din 1.691 de plangeri 779 vizau procurori, 775 judecatori si 137 dosare combinate. Paritatea ramane valabila la toate structurile de parchet.

Cate dintre sesizari au fost din oficiu?

Foarte putine, sub 1%. Deci nu se poate pune problema asa cum s-a pus pentru legitimarea SIIJ.

La DNA au fost intregistrate in aceeasi perioada 374 de dosare, dintre care 215 au fost clasate, 125 privind judecatori, 90 privind procurori. DNA a trimis in judecata in acel an 6 rechizitorii.

Sa comparam cu SIIJ in exact aceeasi perioada, oct 2018-oct 2019. Inregistreaza cu mult mai multe sesizari privind magistratii - 3.872 de dosare, 1.957 privind procurorii, 1.788 judecatorii, 127 combinate. Clasate au fost doar 444 de cauze intr-un an. Au fost doar 4 rechizitorii, 2 hotarari judecatoresti, o achitare fond-ICCJ si o condamnare definitiva, niciuna pentru fapte de coruptie in mediul judiciar.

Ads

Deci, dimpotriva, infiintarea SIIJ arata un numar mai mare, o incurajare a plangerilor impotriva magistratilor. SIIJ insasi a discreditat corpul magistratilor, iar perceptia mea este ca SIIJ este o jignire la adresa magistratilor corecti din aceasta tara. Nu avem un caz stabilit de justitie in mod definitiv ca un procuror ar fi santajat un judecator.

Multi spun ca judecatorii nu ar fi putut sa dea in vileag santajul inclusiv pentru ca implicit ar fi deconspirat ei insisi cu ce sunt santajati si au si pronuntat hotarari sub imperiul santajului.

Repet, nu exista nicio proba ca ar fi asa. Cand vorbim despre astfel de lucruri trebuie sa fim seriosi. Iar daca totusi sunt judecatori care nu pot sa vorbeasca din cauza unui schelet in dulap, de ei sistemul nu are nevoie.

As vrea sa intreb si eu: daca din 3.872 de dosare SIIJ a clasat intr-un an 444, ce se intampla cu restul, sunt folosite pentru santaj, asa cum s-a spus pana la infiintarea SIIJ?

Ads

Aveti suspiciunea ca sunt?

Eu nu. Cunosc sistemul foarte bine, am 38 de ani vechime in magistratura, am fost doua mandate presedinte al Curtii de Apel Timisoara. La un moment dat am primit si eu plic sigilat de la parchet, l-am deschis - ordonanta de clasare. Pe urmatoarele plicuri nici nu le-am mai deschis, le-am aruncat. Asa faceau si colegii mei.

Nu am fost deranjati vreodata sa fim chemati la parchet ca sa dam vreo declaratie sau sa fie vreo ancheta. Oamenii nemultumiti fac plangeri, mai ales la DNA, sperand ca asa isi vor gasi dreptatea. E si o chestiune de educatie juridica a oamenilor.

Dar aparitia SIIJ s-a bazat si pe declaratii ale unor magistrati care au vorbit despre santaje, UNJR, AMR, inclusiv o dna judecatoare de la Timisoara, care este foarte vocala.

Niciuna dintre aceste asociatii nu a putut releva macar un singur caz in care un judecator sa fi fost santajat de un procuror.

La Curtea de Apel Timisoara am avut doua cazuri rasunatoare de coruptie. Ambii judecatori au fost de la sectiile extrapenale. Daca se va face o statistica, am putea constata ca trei sferturi dintre judecatorii care au avut aceste dosare nu apartin sectiilor penale, deci de ce sa fi fost santajati de DNA?

Ads

Judecatori care alimenteaza asociatiile cu asemenea informatii fara probe nu fac parte din casta judecatorilor necesari societatii. Magistratii onesti din aceasta tara nu au nevoie de SIIJ.

Nu au nevoie de SIIJ, dar de ce au nevoie de garantiile, filtrele instituite de proiectul MJ pentru punerea in miscare a actiunii penale, aviz al procurorului general, respectiv pentru trimiterea in judecata, aviz al sectiei corespunzatoare din CSM?

Din start, proiectul e pus in dezbatere publica, rostul ei sa primim reflectii si sa amendam in functie de ele proiectul, pentru ca el sa fie si constitutional, si legal, si moral, si oportun.

Revenind la intrebarea dvs, nu puteam fi indiferenti total fata de perceptia publica, care a dus la infiintarea sectiei. Am incercat sa receptam toate opiniile, toate temerile din spatiul public si este posibil ca noi sa fi gandit mai aspru garantiile pentru magistrati.

Cand ai opinii atat de variate si contradictorii in spatiul public, incerci sa le rezolvi cumva pe toate. Uneori intra in conflict unele cu altele si de aceea dezbaterea publica isi are rostul ei.

Vi s-a reprosat, referitor la primul filtru, ca procurorul general devine prea puternic, mai ales pentru o functie cu o numire politica.

Se poate discuta acest subiect, dar si pana acum procurorul ierarhic superior era tot o singura persoana la nivelul lui. El avea ultimul cuvant. Iar principiul controlului ierarhic e de rang constitutional.

Sa luam un dosar privind infractiuni pe drumurile publice. Competenta ar fi la PCA. Procurorul care instrumenteaza cauza se duce la procurorul ierarhic superior, unul singur, procurorul general al PCA. Am gandit, bine sau rau, sa ridicam o treapta mai sus acest control, nu cred ca este neconstitutional, putem discuta daca este sau nu oportun. Si va fi discutat cu sistemul, cu societatea.

In niciun caz, asta va garantez, nu am plecat de la faptul ca procurorul general este numit politic. M-a izbit aceasta critica pentru ca nu ne-am gandit la asa ceva.

Dar daca procurorul general insusi este in discutie, isi avizeaza singur declansarea actiunii penale?

Acesta este un lucru care mai trebuie rezolvat in urma dezbaterii publice. La fel, trebuie sa gasim solutie daca avem infractiuni savarsite de un grup de membri CSM. Asteptam sa vedem cu ce solutii vine sistemul, CSM, chiar dvs, societatea civila. Asa vom ajunge la o baza comuna.

In privinta celui de-al doilea filtru, cel mai contestat de altfel, nu considerati ca exista riscul sa ajungem la aceeasi situatie ca in Parlamentul Romaniei cu anchete blocate pentru protejarea unui coleg?

Este un subiect, s-au intamplat asemenea cazuri in trecut. Si este adevarat ca nu am ajuns inca la o asemenea consolidare a institutiilor incat sa nu mai depinda de oamenii care le populeaza. E insa foarte greu sa construiesti un proiect de lege gandind in termenii acestia.

Dar in ultimii 10 ani eu nu am auzit de vreo respingere a unui aviz pentru retinere, arestare, perchezitie a unui magistrat, aviz care exista si acum in lege. Pare cumva ca acest corp ar fi deja consolidat. Sigur ca nimic nu e 100%, nu trebuie sa ascundem nici controversele din interiorul CSM care sunt dezavuate de magistrati la nivel national, de aici probabil si teama de acest filtru.

Aceste garantii ar fi trebuit sa bucure magistratii. Pentru mine a fost o surpriza foarte placuta ca multi judecatori au obiectat la aceste solutii, ceea ce inseamna ca e multa speranta in interiorul sistemului care ne va duce pe drumul cel mai bun.

In tot raul e si-un bine?

Nu. E mult mai mult. E mult bine.

O alta problema este ca puneti acest aviz in mana unui organism extrajudiciar, ceea ce ridica probleme sub aspectul evaluarii probelor, mai ales intr-o faza nepublica a urmaririi penale. Plus, desigur, problema independentei procurorului.

Asteptam reactiile din partea CSM si ale magistratilor din tara, vom evalua toate aceste propuneri si din perspectiva constitutionala, avand in vedere rolul si misiunea constitutionala a CSM si mai ales continutul fazei de trimitere in judecata, o faza finala a urmaririi penale.

Si daca ne uitam in cod, ar trebui sa fie fixat prin lege foarte bine in ce consta incuviintarea data de sectiile CSM. Pentru ca in niciun caz proiectul nu a dorit sa transfere CSM atributii de a verifica calitatea urmaririi penale din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei, asa cum apare in art 327 CPP.

Deci ce sa verifice in mod concret sectia, daca nu legalitate si temeinicie?

Vom vedea in urma acestei dezbateri daca ramane aceasta garantie si la ce se poate reduce. Noi ne-am gadit la un tip de aviz silimar celui pentru arestare si perchezitie. De exemplu, daca autorizatia pentru arestare s-a solicitat in conditiile legii, de procurorul competent. Dar asta trebuie introdus in actul normativ si acesta este rolul dezbaterii publice.

Cat despre incalcarea independentei procurorului, ar fi chiar ultimul lucru pe care ni-l dorim. Dimpotriva, noi incercam sa ne orientam spre modelul francez de extindere a indepedentei lui si din punct de vedere administrativ, dincolo de segmentul pur profesional. De aceea va si spun ca sectia nu va verifica legalitatea si temeinicia, pentru ca aceasta este strict treaba judecatorului.

Nu au fost doar reprosuri din partea sistemului, ci si ale ne-magistratilor. De exemplu: "Adica, eu trebuie sa am incredere in justitie si nu exista nici un filtru la arestarea sau trimiterea in judecata. Dar magistratii nu au incredere in sistemul in care lucreaza, asa ca se instituie doua randuri de filtre care ii protejeaza de raspunderea penala".

Ce ati citat dvs este o suspiciune legitima si de aceea trebuie sa colectam toate opiniile, sa vedem forta argumentativa din spatele lor. Proiectul este in dezbatere publica, nu este asumat ca atare, nu tine nimeni cu dintii de el, nu e OUG.

Deci ministerul ar fi dispus sa renunte la cele doua filtre?

Daca asta va rezulta din dezbaterea publica, legea va arata diferit sau partial diferit decat e acum. MJ nu face dezbateri publice formale.

In afara de aceasta colectare de opinii, formulate pe diferite canale, intentionati sa faceti si consultari fata in fata cu reprezentantii magistratilor?

Toata lumea e invitata sa aiba o reactie, sa trimita propuneri, amendamente, argumente, iar la final probabil vom face si astfel de consultari. Am inceput cu o consultare privind desfiintarea sectiei si principala discutie a fost defiintare - amendare.

Si am luat decizia atat pe baza opiniilor colectate din sistem, in acea consultare despre care stiti, dar si pe baza datelor statistice oficiale pe care vi le-am prezentat.

Sa nu uitam ca SIIJ a debutat cu un dosar facut fostului sef DNA si orice om care a citit incheierea ICCJ isi da seama ca nu e in ordine ce s-a intamplat. Si tot la inceput a fost o corespondenta obositoare pentru a prelua competenta asupra unui dosar in care era pus in discutie un lider politic.

Chiar daca ar fi fost infiintata pentru eliminarea abuzurilor si starpirii coruptiei, cu un asemenea debut a intrat automat sub semnul intrebarii.

Omul care se considera victima unui abuz ce va mai putea face dupa ce va disparea SIIJ, unde se va mai plange el. Unde-l reclama pe "Portocala"?

Depinde de fapte. Fie la Inspectia judiciara pentru chestiuni disciplinare. Pe chestiuni penale, dupa fapta, daca e coruptie la DNA, daca e altceva la PCA, exact cum era inainte.