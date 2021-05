O lituaniana din Romania, condamnata la 18 ani de inchisoare pentru uciderea fiicei de doua luni: "Nu mai suportam cand auzeam ca un copil plange"

Crima pentru care a fost trimisa in judecata lituaniana de 25 de ani a avut loc la inceputul lunii iunie 2020. Potrivit sursei amintite, concubinul tinerei, un roman din judetul Olt, era plecat la munca in Anglia, iar femeia a ramas acasa pentru a avea grija de copilul de doi ani si fetita nou-nascuta. Tanara era ajutata periodic si de mama concubinului sau, fratele acestuia si prietena lui.In 4 iunie 2020, unchiul fetitei a fost sunat de tanra lituaniana, care l-a chemat la ea acasa spunandu-i ca fetita "moare, nu mai respira". Potrivit martorului, cand a ajuns acasa, femeia se afla in camera de la mijloc a locuintei, pe covor, cu victima in brate, iar plangand spunea ca "fetita sa nu poate sa vorbeasca". Rudele fetitei au chemat salvarea, dar nu s-a mai putut face nimic.Tanara lituanianca a declarat ca in timp ce se afla singura cu copiii sai acasa, fetita a inceput sa planga, a luat-o in brate si pentru ca nu s-a calmat, s-a enervat foarte tare. "Nu am mai vazut nimic", a declarat tanara, care a recunoscut ca a zdruncinat-o pe fetita cu intensitate, fara sa poata aproxima de cate ori, dupa care, in timp ce o tinea de trunchi, a lovit-o cu putere cu spatele de marginea patutului ei, care este din lemn, capitonat cu burette.Potrivit adevarul.ro , la proces , tanara a declarat ca "a simtit ca are ceva, dar nu stie ce". "Nu mai suportam cand auzeam ca un copil plange", a declarat femeia.Sursa citata mai arata ca in urma achetei deschise dupa uciderea fetitei de doua luni s-a mai aflat ca, inainte de crima cu aproximativ o luna, fetita a fost dusa la spital cu o vanataie la cap si suspiciuni de agresiune. Lituaniana a scapat atunci de acuzatii dupa ce a spus ca fetita a cazut din pat dupa ce fratele mai mare i-a tras perna. Ulterior, femeia a recunosuct ca "in data de 14 mai 2020, revenind acasa cu minora, dupa externarea din spital, intrucat plangea s-a enervat si a lovit victima cu palma de doua ori in zona pieptului si de doua ori pe spate".In urma procesului, judecat la Tribunalul Olt, tanara a fost condamnata la opt ani si trei luni de inchisoare. Sentinta a fost atacata cu apel, iar judecatorii Curtii de Apel Craiova au dispus rejudecarea cazului. In urma rejudecarii tanara care si-a omorat fiica a fost condamnata la 18 ani de inchisoare pentru tentativa de omor si omor calificat, dar sentinta nu este definitiva.