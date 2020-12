Liviu Dragnea are COVID-19 si a fost internat la Spitalul Jilava

Potrivit Digi24, Liviu Dragnea ar fi luat virusul de la un coleg de celula. Aceeasi sursa mai arata ca Dragnea a fost transferat la Spitalul Jilava.Recent, Liviu Dragnea si-a recapatat dreptul a de munci in inchisoare . Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv pe 27 mai 2019, de Inalta Curte, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.