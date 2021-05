Dosarul vizitei lui Liviu Dragnea in SUA. Fostul lider PSD contesta in instanta sechestrul instituit de DNA asupra mai multor bunuri ale sale

Dosarul vizitei in SUA

Procurorii DNA au anuntat, la momentul trimiterii in judecata a lui Liviu Dragnea ca "in cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatului Dragnea Nicolae-Liviu".Printr-o actiune inregistrata la Tribunalul Bucuresti in 25 mai 2021, Liviu Dragnea contesta masurile asiguratorii instituite de DNA. Tribunalul Bucuresti nu a stabilit inca un termen de judecare a cererii.Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta legat de vizita la Washington, de la inceputul anului 2017. In acelasi dosar au fost deferiti justitiei trei oameni de afaceri si un fost consilier parlamentar, acuzati de cumparare de influenta.Potrivit unui comunicat al DNA, pe lista inculpatilor alaturi de Liviu Dragnea se afla Gheorghe Dimitrescu, fostul consilier parlamentar al fostului deputat PSD, Florin Iordache . Dimitrescu este acuzat de cumparare de influenta.Ceilalti trei trimisi in judecata sunt omul de afaceri Cristi Burci, fiul sau Carlo Burci si omul de afaceri Dan Valentin Belcea.Procurorii DNA il acuza pe Dragnea ca ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri foloase necuvenite pentru el si pentru PSD, in schimbul carora a incercat sa influenteze premierul si alti ministri din guvernele PSD pentru a-l ajuta pe acesta. Foloasele necuvenite ar fi vizita la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump si servicii de lobby.In schimb, Dragnea l-ar fi ajutat pe Dimitrescu sa ajunga consul la Bonn.