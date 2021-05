Zi decisiva pentru Liviu Dragnea. Tribunalul Bucuresti judeca cererea de eliberare conditionata formulata de fostul lider PSD

Fostul presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ar putea afla miercuri daca va fi eliberat conditionat sau ramane in penitenciar . Tribunalul Bucuresti, unde a ajuns contestatia formulata de Liviu Dragnea impotriva deciziei de respingere a eliberarii conditionate, a programat pentru miercuri 26 mai 2021 termen in proces Pe 27 aprilie, Judecatoria Sectorului 5 a respins, ca neintemeiata, cererea de eliberare conditionata depusa de Liviu Dragnea, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Decizia instantei nu este insa definitiva, iar Dragnea a facut contestatie.In motivarea deciziei, magistratul de la Judecatoria Sectorului 5 spune ca Liviu Dragnea indeplineste fractia de 2/3 din pedeapsa, necesara pentru a fi eliberat conditionat, insa, din analiza coroborata a situatiei personale a fostului lider PSD, instanta nu si-a format convingerea ca acesta a dat dovezi temeinice de indreptare."Instanta apreciaza ca scopul pedepsei nu poate fi atins la acest moment prin liberarea petentului. Astfel, raportat la functia de exemplaritate a pedepsei, fiecare cetatean trebuie sa fie constient de consecintele la care s-ar expune in cazul incalcarii legii penale. Eliberarea petentului, prin simpla implinire a fractiei si in contextul unui comportament civilizat - normal de altfel, ar fi de natura a avea un efect total opus. Evident, o astfel de masura nu ar fi de natura a avea un efect descurajant, ba din contra, ar dovedi o lipsa de reactie din partea statului fata de cei care incalca normele legale", spunea Judecatoria Sectorului 5.Liviu Dragnea se afla in penitenciar din 27 mai 2019, cand a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare.