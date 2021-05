Cum a ajuns Casa Alba sa sesize FBI in legatura cu vizita lui Dragnea in SUA. "Teapa" de 100.000 de dolari luata de fostul lider PSD

Cine este Gheorghe Dimitrescu si ce a sperat sa obtina in aceasta afacere

Un nou dosar pentru Liviu Dragnea

Firma de lobby, platita cu 100.000 de dolari de partea romana, ar fi falsificat invitatia fostului lider PSD . In momentul in care Dragnea a aplicat pentru obtinerea vizei SUA, autoritatile americane au verificat programul de lucru al vice-presedintelui si, in contextul in care o astfel de vizita nu figura, a fost instiintat FBI. Potrivit rechizitoriului DNA, prin care fostul lider PSD a fost deferit justitiei pentru trafic de influenta si folosirea influentei de lider de partid pentru a obtine foloase necuvenite, compania de lobby a lui Alan Madison, platita cu 100.000 de dolari, nu a reusit sa obtina pentru Liviu Dragnea o intalnire cu vicepresedintele SUA Mike Pence, ci doar cu staff-ul acestuia, reprezentat de Molly Montgomery si Joan O'Hara.Prin urmare, Alan Madison ar fi falsificat invitatia primita de Dragnea pentru a se intani cu consilierii lui Pence in sensul ca pe invitatie a fost trecut "Liviu Dragnea este invitat sa se intalneasca cu Mike Pence" in loc de "Liviu Dragnea este invitat sa se intalneasca cu staff-ul lui Mike Pence".Lobbystul miza pe faptul ca, la intanirea cu staff-ul lui Mike Pence, "si-ar fi facut aparitia si vicepresedintele SUA Mike Pence, pret de cateva minute, ocazie cu care ar fi dat mana cu Liviu Dragnea si ar fi facut o poza cu acesta", se arata in rechizitoriul DNA "Ulterior, la inceputul lunii octombrie 2017, in procedura de obtinere a vizei pentru SUA a lui Liviu Dragnea, invitatia a facut obiectul verificarilor la nivelul administratiei americane, respectiv vicepresedintele SUA Mike Pence, gazda respectivei intalniri, context in care s-a constat ca Mike Pence nu avea stabilita nicio intalnire cu Liviu Dragnea, motiv pentru care a fost sesizat FBI.Alan Madison a fost audiat in prezentul dosar prin comisie rogatorie internationala in Washington DC de catre FBI in prezenta echipei de ancheta a DNA, aspectele relatate de martor fiind in sensul celor retinute in prezentul rechizitoriu.Cu acel prilej, referitor la contrafacerea invitatiei, reprezentata in fapt de un mail trimis de staff-ul lui Mike Pence lui Liviu Dragnea prin intermediul societatii de lobby Madison & Company LLC, Alan Madison a aratat ca regreta cele intamplate, insa a fost convins ca la respectiva intalnire si-ar fi facut aparitia si vicepresedintele SUA Mike Pence, pret de cateva minute, ocazie cu care ar fi dat mana cu Liviu Dragnea si ar fi facut o poza cu acesta", se arata in rechizitoriul DNA.Ca urmare a investigatiei FBI, compania de lobby Madison & Company LLC a fost nevoita sa declare in FARA (Foreign Agents Registration Act - n.r.) sumele de bani primite pentru lobby de la persoane din afara SUA, adica de la Gheorghe Dimitrescu, consilier al lui Florin Iordache , pentru vizita lui Dragnea in SUA.Potrivit rechizitoriul DNA, afacerea ar fi inceput in aprilie 2017 la o intalnire de la Bratislava, la Conferinta de Parlamente din statele membre UE. Acolo, Gheorghe Dimitrescu, consilier al lui Florin Iordache (fost presedinte al Camerei Deputatilor si ministru al Justitiei), a aflat de la vicepresedintele Camerei Deputatilor, Carmen Mihalcescu, si de la sotul acesteia, consultantul politic al PSD Horia Mihalcescu, ca liderul partidului, Liviu Dragnea, isi doreste foarte mult sa se intalneasca cu oficiali americani.Prin urmare, Dimitrescu s-ar fi gandit sa i se faca util liderului de partid pentru ca isi dorea sa ocupe din nou o pozitie de consul la New York. Dimitrescu mai fusese consul la NYC intre 2000-2005 pe vremea lui Nastase si Iliescu.Astfel, un martor din dosar a discutat cu Dragnea, seful PSD, despre dorinta lui Dimitrescu si i-a cerut sefului de partid sa vorbeasca cu ministrul de Externe de atunci, Teodor Melescanu , sa se implice in numirea lui Dimitrescu Gheorghe in calitate de consul."Liviu Dragnea i-a transmis martorului ca este de acord sa rezolve solicitarea lui Dimitrescu si ca ii va cere ministrului afacerilor externe sa initieze demersuri pentru numirea acestuia in calitate de consul. In acelasi interval de timp, in cadrul discutiilor ce au avut loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pe tema organizarii vizitei in SUA prin intermediul unei societati de lobby din America, acesta i-a transmis lui Dimitrescu Gheorghe ca a aflat de dorinta sa de a ocupa o functie de consul si i-a promis ca ii va cere ministrului de externe, sa initieze demersurile necesare in acest sens.La sfarsitul lunii iunie 2017 cu ocazia unei intalniri dintre Liviu Dragnea si Melescanu ce a avut loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, intalnire axata pe aspecte de natura legislativa care tineau de competenta M.A.E., Liviu Dragnea a abordat subiectul Dimitrescu Gheorghe cu ministrul de externe. In acele imprejurari, inculpatul Liviu Dragnea i-a cerut lui Melescanu sa se ocupe ca inculpatul Dimitrescu Gheorghe sa obtina un post de consul general al Romaniei, explicandu-i ca are experienta diplomatica necesara, argumentand inclusiv faptul ca acest lucru ar ajuta la situatia sa familiala", se arata in rechizitoriu.Melescanu i-a spus lui Liviu Dragnea ca are cunostinta de intentiile lui Gheorghe Dimitrescu si ca stie ca acesta isi doreste postul de consul general al Romaniei la New York, insa acest post era ocupat recent si titularul nu putea fi rechemat."Liviu Dragnea a insistat ca ministrul de externe sa gaseasca un alt post de consul general pentru Gheorghe Dimitrescu si sa rezolve problema numirii acestuia intr-o functie de consul general. Melescanu i-a spus lui Liviu Dragnea ca ar putea sa-i gaseasca un loc de consul general lui Dimitrescu Gheorghe la Bonn, Marsilia sau Milano, intrucat persoanele care ocupau acele functii depasisera la acel moment perioada standard de 4 ani in functie si puteau fi rechemate", se precizeaza in actul de acuzare.Mai departe, Dimitrescu a luat legatura cu un prieten vechi, lobbystul Alan Madison din Washington DC, care i-a promis ca ii poate aranja lui Liviu Dragnea intalniri cu vicepresedintele SUA Mike Pence, cu speakerul Camerei Reprezentantilor Paul Rayn si cu secretarul Apararii James Mattis.A cerut in schimb 100.000 de dolari. Era o problema insa, se arata in rechizitoriul DNA. Dragnea nu voia sa se stie in tara ca s-a intalnit cu oficiali americani contra-cost, ci ca a fost invitat de acestia. Prin urmare, nu a facut demersurile si platile pentru vizita in SUA pe cai oficiale, prin partid si Camera Deputatilor, ci prin intermediul unor persoane private.Liviu Dragnea a acceptat ca, in schimbul postului de consul, Dimitrescu sa plateasca, in luna iulie 2017, o transa in cuantum de 45.000 euro din totalul sumei de 100.000 euro aferenta serviciilor de lobby.Firma cerea banii inainte, asa ca Dimitrescu a inceput sa se imprumute pe la cunoscuti. Refuzat in mai multe randuri, s-a adresat lui Dragnea care a facut rapid rost de bani."In data de 6 octombrie 2017 martorul (....) a fost chemat in biroul lui Liviu Dragnea de la Palatul Parlamentului, ocazie cu care martorul a fost informat de Liviu Dragnea ca in ziua respectiva o sa fie contactat telefonic de o persoana, martorul intelegand ca este vorba de primirea unei sume de bani in contul serviciilor de lobby". In aceeasi zi, soferul lui Dragnea l-a preluat pe acesta de la sediul Parlamentului Romaniei cu destinatia sediul PSD din Kiseleff, fara sa faca vreo oprire pe traseu. "In momentul in care au ajuns la acea locatie, Liviu Dragnea i-a transmis martorului ca a lasat in masina, pe bancheta din spate, unde de altfel acesta statea in timpul deplasarilor, un plic, despre care i-a spus ca o sa vina cineva sa il ia. Liviu Dragnea i-a mai spus soferului sa ii dea acel plic, fara sa mai faca alte precizari. In plic se aflau 40.000 de euro", se mai arata in document.Rechizitoriul DNA reconstituie in detaliu eforturile lui Gheorghe Dimitrescu de a-i aranja lui Dragnea o vizita in SUA, de a face rost de bani cash si de a-i da lui Alan Madison.Cei 100.000 de dolari au fost dati pana la urma astfel: 45.000 de dolari de la Gheorghe Dimitrescu, 15.000 de doalri de la Florin Pislaru, un fost deputat PSD, apropiat de Florin Iordache, 40.000 de dolari chiar de catre Liviu Dragnea.Potrivit DNA, Dimitrescu si Pislaru s-ar fi intalnit prin parcari cu Laurentiu Tuca, cumnatul lui Daniel Dragomir, un om de afaceri din Galati, stabilit la New York, si i-ar fi dat banii cash.Odata ajunsi banii la Dragomir, firma acestuia, Inovative Electric LLC din NYC, a transferat banii in conturile Madison & Company LLC din Wasington, DC, sub paravanul unui contract de consultanta intre cele doua firme.Inclusiv, Liviu Dragnea i-ar fi transmis banii lui Pislaru ca sa ajunga in final la Madison, via Laurentiu Tuca-Daniel Dragomir, lasandu-i intr-un plic pe bancheta din spate a masinii, iar soferul lui i-a inmanat lui Pislaru."Intrucat societatea de lobby nu incasase toata suma de 100.000 USD si conditiona finalizarea demersurilor pentru organizarea vizitei lui Liviu Dragnea de plata integrala a sumei solicitate, Dimitrescu Gheorghe, persoana interesata in mod direct de reusita acelui demers, a cautat in continuare solutii sa obtina si restul sumei de bani, respectiv diferenta de 55.000 USD, practic 55.000 euro ce trebuiau remisi lui (....).Astfel, Dimitrescu Gheorghe s-a intalnit cu (....), un vechi prieten de-al sau si un potent om de afaceri, caruia i-a spus ca se ocupa sa organizeze pentru Liviu Dragnea o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, unde acesta urmeaza sa se intalneasca cu inalti oficiali americani, inclusiv cu presedintele si vicepresedintele Statelor Unite. Dimitrescu Gheorghe i-a mai precizat lui (....) ca pentru organizarea acestor vizite el colaboreaza cu o societate de lobby din America iar serviciile prestate de aceasta societate sunt contracost, context in care l-a rugat pe acesta sa plateasca o parte din suma pretinsa de societatea de lobby din SUA, sub forma unui contract formal incheiat intre una din societatile lui (....) si societatea Madison & Company LLC", se arata in rechizitoriul DNA. Directia Nationala Anticoruptie (DNA) l-a trimis luni, 17 mai, in judecata pe Liviu Dragnea, acuzat de trafic de influenta in legatura cu vizita facuta in ianuarie 2017 la Washington , cu ocazia inaugurarii presedintelui SUA de la acel moment, Donald Trump , potrivit unui comunicat de presa.A fost trimis in judecata si Gheorghe Dimitrescu, consulul general al Romaniei la Bonn, ex-consilier al fostului deputat PSD, Florin Iordache, pentru cumparare de influenta. Ceilalti trei trimisi in judecata sunt omul de afaceri Cristi Burci, fiul sau Carlo Burci si omul de afaceri Dan Valentin Belcea.Procurorii DNA il acuza pe Dragnea ca ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri foloase necuvenite pentru el si pentru PSD, in schimbul carora a incercat sa influenteze premierul si alti ministri din guvernele PSD pentru a-l ajuta pe acesta. Foloasele necuvenite ar fi vizita la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump si servicii de lobby.