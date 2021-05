Cum s-au "certat" judecatorii militari pentru pedeapsa unui locotenent MApN care a provocat un accident conducand baut un Audi A6

S-a urcat baut la volan ca sa se intalneasca cu prietena

Rasturnare de situatie in apel

Iunie 2019. In jurul orei 2.00, politistii din Patarlagele, judetul Buzau au observat autoturismul marca Audi A6 care mergea dinspre Patarlagele catre Buzau. La un moment dat, soferul aflat la volanul masinii Audi A6 a pierdut controlul volanului si a intrat pe sensul opus, unde a intrat intr-un stalp de beton si s-a rasturnat.Dus la spital pentru recoltarea probelor de sange, soferul, locotonent in cadrul MApN, a fost depistat cu o alcoolemie de 2,06 g la mie la prima testare si 1,91g la mie la a doua testare. Astfel, pe numele barbatului, la vremea respectiva sublocotenent, a fost deschis dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.Cu ocazia anchetei, locotenentul a declarat ca fiind in timpul liber, dupa terminarea programului de serviciu, a mers la domiciliul sau din satul Furtunesti, unde impreuna cu tatal sau si o cunostinta, au consumat bauturi alcoolice."Inculpatul a declarat ca a consumat bauturi alcoolice constand in bere, 2-3 pahare de vin, in cantitate totala de aproximativ 600 ml, in intervalul orar 19.00 - 20.30, timp in care nu a consumat alimente sau alte lichide.Dupa miezul noptii, respectiv in data de 01.06.2019, in jurul orelor 01.30, inculpatul a declarat ca a primit un telefon de la prietena sa care a dorit sa se vada la domiciliul acesteia in orasul Patarlagele, aceasta creandu-i senzatia ca este panicata, dar nu i-a dat detalii.Astfel, inculpatul a plecat catre domiciliul prietenei sale, crezand ca poate conduce autoturismul in conditii de siguranta, intrucat nu se simtea sub influenta alcoolului, avand reactii normale, precizand ca la momentul plecarii de la domiciliu, afara era noapte, fara precipitatii atmosferice, traficul redus si cunostea foarte bine itinerariul de deplasare", se arata in acordul de recunoastere a vinovatiei prin care s-a stabilit o pedeapsa de doi ani de inchisoare , dar cu amanarea aplicarii pedepsei.Tribunalul Militar Bucuresti a respins acordul, considerand pedeapsa "nejustificat de blanda". "Conducatorul auto, deplin constient ca starea sa influenteaza decisiv capacitatea de a conduce, si-a asumat cu intentie si totala indiferenta fata de ceilalti participanti la trafic , orice urmare posibila.Afectarea severa a capacitatii de a conduce autovehiculul este pusa in evidenta cu toata claritatea de faptul ca actiunea sa iresponsabila a culminat cu producerea unui accident de circulatie , prin pierderea controlului volanului intr-o usoara curba catre dreapta, unde a trecut pe sensul opus, a iesit in afara partii carosabile si a intrat in coliziune laterala cu un stalp de electricitate din beton, pe care l-a avariat, dupa care s-a rasturnat pe partea dreapta.Doar intamplarea a facut ca alte vehicule sa nu circule din sens opus si sa nu se afle vreo persoana pe marginea partii carosabile, astfel incat alte consecinte, care puteau fi extrem de grave, nu s-au produs", a aratat Tribunalul Militar Bucuresti.Judecatorul care a respins acordul de recunoastere a vinovatiei a mai punctat faptul ca "istoricul abaterilor rutiere releva comiterea anterioara a sase contraventii, dintre care patru constau in depasirea vitezei legale - anume, doua cu 31-40 km/h, una cu peste 50 km/h si una cu 21-30 km/h, o abatere constand in nerespectarea regulilor privind depasirea si o alta minora". "Trebuie remarcata nu doar perseverenta deosebita in incalcarea normelor rutiere, dar si cresterea progresiva a gradului de pericol social al faptelor, care culmineaza cu savarsirea uneia incriminata de legea penala.Curtea Militara de Apel Bucuresti a admis apelul si a validat acordul de recunoastere a vinovatiei, locotenentul ramanand cu o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare si amanarea aplicarii pedepsei."Curtea constata ca pedeapsa cu inchisoarea de 2 (doi) ani stabilita prin acordul de recunoastere a vinovatiei in litigiu este o sanctiune suficienta pentru a se asigura realizarea dublului scop al pedepsei, respectiv prevenirea savarsirii de noi infractiuni si reeducarea inculpatului.Curtea constata ca nu pot fi acceptate considerentele primei instante privitoare la conduita anterioara a inculpatului, in sensul de a fi avute in vedere faptele consemnate in evidentele politiei rutiere in procesul de individualizare a sanctiunii penale in cauza de fata, intrucat o asemenea abordare nesocoteste, in mod evident, principiul non bis in idem", a aratat Curtea Militara de Apel Bucuresti in sentinta, care este definitiva.