Ludovic Orban: "Justitia trebuie sa-si recapete credibilitatea". Guvernul liberal pregateste o initiativa legislativa care sa "repare ceea ce au stricat altii la legile Justitiei"

"Astazi, cand Romania marcheaza Ziua Justitiei, este un bun prilej sa reflectam asupra parcursului recent al Justitiei romane, mai ales ca 2020 este ultimul an cuprins in strategia actuala de dezvoltare a sistemului judiciar. Au fost si pasi inainte, pe care trebuie sa-i consolidam, dar trebuie sa analizam obiectiv si ceea ce nu s-a facut din motive care tin atat de mediul judiciar, cat si de climatul politico-legislativ din ultimii ani. Obiectivele cuprinse in strategie au ramas, din pacate, in mare parte neindeplinite. Atacuri la adresa independentei Justitiei, presiuni facute asupra unor magistrati si imixtiunile politice in acest domeniu au alterat, din pacate, actul justitiei si au slabit increderea oamenilor in sistemul judiciar", a precizat premierul Romaniei.El considera ca "sau de alternanta politica rezultata firesc in urma alegerilor democratice"."Cetatenii si-au exprimat clar opinia in acest sens, la referendumul privind legile Justitiei desfasurat anul trecut, iar clasa politica si toti factorii decizionali trebuie sa tina cont de vocea lor. Justitia trebuie sa-si recapete credibilitatea si tine de noi toti - cei din mediul politic si cel institutional - sa oprim orice fel de imixtiune din exteriorul ei si sa veghem la respectarea criteriilor de independenta, impartialitate, responsabilitate si neimplicare politica in domeniul Justitiei, asa cum este firesc in orice stat de drept", a mentionat Orban.In context,, noteaza Digi24 "Asa cum am promis la preluarea mandatului, pregatim la nivelul Guvernului o initiativa legislativa prin care sa reparam ceea ce au stricat altii la legile Justitiei si vom demara consultari in acest sens.. In ceea ce priveste Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar si planul de actiune aferent care vor fi aplicate incepand cu anul 2021, trebuie sa ne raportam la obiective realiste, care sa tina cont de stadiul in care ne aflam acum", a adaugat acesta.In opinia acestuia,"Sa nu mai avem situatii in care anumite dosare sa treneze, pentru ca legea sa fie cu adevarat lege pentru toti in Romania. Concomitent, acest lucru inseamna indeplinirea tuturor recomandarilor Comisiei Europene si asumarea ireversibila a respectarii principiilor si valorilor europene. Apreciez munca tuturor profesionistilor din acest domeniu, judecatori, procurori, avocati , grefieri si toate celelalte profesii juridice, am incredere ca vor actiona in spiritul suprem al legii si al dreptatii si le urez succes in nobila lor misiune", a transmis Ludovic Orban.