Magistrati din CSM cu venituri de peste 8.000 de euro pe luna cer in instanta un spor de 25 la suta pentru ca lucreaza cu informatii secrete

Potrivit sursei citate, cei 11 membri ai CSM care au deschis proces pentru acordarea sporului de 25 la suta suntRadio Europa Libera arata ca in cererea de chemare in judecata cei 11 membri ai CSM arata ca "se impune ca toate persoanele care ocupa o functie cu acces la informatii clasificate sa beneficieze, fara discriminare, de acelasi tratament juridic de care se bucura celelalte categorii profesionale enumerate in cuprinsul dispozitiilor art. 15^1 din Legea nr. 157/2020, aflate intr-o situatie comparativa din punct de vedere al activitatii si atributiilor".Procesul a fost deschis la Tribunalul Dambovita, care si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Bucuresti.Sursa citata arata ca, potrivit declaratiilor de avere depuse in 2020, cei mai mai multi dintre cei 11 membri ai CSM care au deschis procesul pentru sporul de 25 la suta au avut in 2019 venituri de peste 8.000 de euro lunar.