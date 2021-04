Peste 500 de magistrati au trimis o scrisoare deschisa Consiliului Superior al Magistraturii in apararea judecatorilor acuzati ca au facut politica pe un grup de Facebook

Scrisoarea deschisa

Acestia sustin ca mesajele erau postate intr-un grup privat, astfel ca nu erau destinate publicului, deci nu se poate discuta despre activitati publice cu caracter politic.Tot in cadrul scrisorii se transmite ca magistratii vizati de Inspectia Judiciara au sesizat CJUE privind organizarea si functinarea Inspectiei si au criticat modificarile aduse la legile justitiei in perioada 2017 - 2000. Ei mai solicita CSM sa apere independenta justitiei si dreptul la viata privata al magistratilor.Printr-o adresa inaintata sefului CSM, Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare (IJ), solicita suspendarea judecatorilor Dragos Calin de la Curtea de Apel Bucuresti, Laurentiu Marius Grecu de la Tribunalul Mehedinti si Alina Mihaela Gioroceanu de la Tribunalul Olt, suspendare care ar trebui sa dureze pana la finalizarea cercetarilor IJ.IJ mai spune ca s-a autosesizat dupa ce, intr-o publicatie, au aparut fragmente din discutii de pe "Forumul magistratilor", un grup de Facebook care aduna aproximativ 2.000 de judecatori si procurori din toata tara. Potrivit analizei facute de un inspector , acuzatiile aduse la adresa lui Dragos Calin vizeaza afirmatiile: "Totusi, decizia CCR pe C3 este contrara dreptului UE" si "E oficial. Ministerul Justitiei a scapat de Predoiu. Un an irosit de un personaj politic care sa nu mai aiba vreodata mandat la justitie ".In cazul Alinei Gioroceanu, acesta a scris pe forum: "Chestia aia rosie este brau sau streang? Ca nu realizez" si "Covidu naste victime si eroi. Ambele atrag o reactie afectiva, misca ceva in noi, prin compatimire ori admiratie. Unii intra in rolul acesta fara sa vrea, altii, cu buna stiinta, urmarind sa induca aceleasi reactii. Asa ca, de eroi si de victimele de carton trebuie sa ne ferim, de victimizare si de actele de eroism ale oportunistilor lipsiti de autenticitate", lucruri care nu a fost pe placul lui Netejoru.Potrivit sursei citate, judecatorul Laurentiu Grecu a scris: "In afara de USR , nu cred ca doreste cineva aceasta masura".