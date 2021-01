Mama amendata cu 1.000 de lei dupa ce a mers sa-si invoiasca copiii de la scoala. Ce s-a intamplat la procesul intentat Politiei

Amenda a fost anulata

Printr-un proces deschis la Judecatoria Ploiesti, mama a doi elevi din Ploiesti a cerut anularea unei amenzi de 1.000 de lei aplicate de Politie pentru ca a patruns fara drept in scoala copiilor si a tulburat procesul de invatamant.In proces, femeia a aratat ca in septembrie 2019 a mers la scoala la care invata cei doi copii ai sai pentru a-i vizita si a-i invoi de la ora si, "desi desi paznicul scolii i-a permis accesul in zona claselor, o doamna invatatoare a invederat ca nu are acordul tatalui minorilor pentru a-i putea invoi de la ore".In urma discutiilor contradictorii, invatatoarea a anuntat directorul. Acesta a sesizat Politia, care i-a aplicat femeii o amenda de 1.000 de lei."Cele retinute de organele de politie , respectiv ca petenta ar fi patruns ilegal in unitatea de invatamant si ar fi perturbat procesul de invatamant, sunt nefondate. Chiar politistul constatator nu a putut sa explice cum anume a fost perturbat procesul de invatamant", a aratat avocatul femeii in procesul prin care s-a cerut anularea amenzii.Femeia a mai aratat in proces ca "in toate discutiile purtate cu lucratorii din cadrul unitatii de invatamant comportamentul sau a fost unul civilizat".De asemenea, mama celor doi copii a mai aratat ca "procesul-verbal prin care a fost sanctionata nu cuprinde o suficienta descriere a faptei contraventionale si nu sunt aratate toate imprejurarile ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, fiind incalcate dispozitiile art. 16 din OG 2/2001".In procesul de anulare a amenzii, femeia a subliniat ca "paznicul scolii i-a permis accesul in cladire, celelalte cadre didactice nu au fost chemate sa dea declaratii, iar imaginile video care ar fi putut fi surprinse de camerele de supraveghere atesta fara indoiala faptul ca a avut un comportament decent, iar numai la presiunile directorului unitatii de invatamant si ale tatalui minorilor i s-a atribuit o cu totul alta conotatie".Chiar daca Politia a cerut mentinerea amenzii pe motiv ca femeia "a tulburat procesul de invatamant", Judecatoria Ploiesti a anulat amenda aratand ca "nu s-a administrat nicio proba din care sa rezulte ca petenta a provocat ori a participat efectiv la scandal , in locuri sau localuri publice, in data de 26.09.2019"."Prezumtia de nevinovatie nu are caracter absolut, dupa cum nici prezumtia de veridicitate a faptelor constatate de agent si consemnate in procesul-verbal nu are caracter absolute (...) Din probele administrate in cauza rezulta ca petenta nu se face vinovata de savarsirea abaterii contraventionale pentru care a fost sanctionata, organele de politie retinand o anumita situatie de fapt fara a administra probe in acest sens", se arata in sentinta Judecatoriei Ploiesti, care a fost atacata cu apel la Tribunalul Prahova.Judecatorii Tribunalului Prahova au mentinut, insa, decizia de anulare a amenzii aplicate femeii care a vrut sa isi scoata copiii de la orele de Muzica si Religie. "In lipsa unor minime verificari care sa dea posibilitatea instantei sa aprecieze asupra circumstantelor reale in care s-a desfasurat incidentul, Tribunalul constata ca nu rezulta ca petenta a savarsit fapta contraventionala asa cum este mentionata in procesul verbal de contraventie", se arata sentinta Tribunalului Prahova.