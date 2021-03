Femeie pusa la plata dupa ce ar fi jignit o doctorita pe Facebook: "Daca nu-ti place meseria pe care o faci, pleaca"

Doctorita, afectata emotional

Femeia a scris pe un grup de Facebook un mesaj critic adresat unui medic pediatru. Redam, mai jos, mesajul integral (n.r. - greselile de ortografie ii apartin autoarei):"Haideti sa o facem cunoscuta pe asa numita Doamna Doctor Pediatru, numele ei fiind ..... Dragi parinti aceasta doctorita refuza sa consulte copii cu febra 39,5 deaorece este obosita ca a mai vazut 10 copii inaintea noastra si ma pofteste sa cobor inapoi jos in urgenta ca va veni ea peste 1h - 2 h sa consulte copilul, aratand ca doar pentru febra, copilul nu este urgenta. Plus ca in afara de mine cu copilul mai era acolo o mamica, tot cu copilul, la care doamna in cauza tipa de zici ca mamica respective era carpa ei, da nu intelegeti doamna sunt obosita lasati-ma in pace ca daca ma enervez nici nu va mai consult copilul. Domana Doctor asa se vorbeste cu pacientii? Daca nu iti place meseria pe care o faci pleaca din acel spital si lasa pe altcineva capabil".Doctorita vizata de comentariu a dat-o in judecata pentru aceste cuvinte pe mama care a criticat-o.Medicul a cerut daune morale aratand ca "aspectele mentionate de parata in cuprinsul articolului respectiv nu sunt corespunzatoare realitatii faptice, parata urmarind inducerea in eroare, cu buna stiinta, a opiniei publice cu privire la modalitatea in care reclamanta intelege sa-si exercite atributiile profesionale, in scopul vadit de a-i crea acesteia o imagine negativa in mediul in care isi desfasoara activitatea, dar si in comunitatea locala".Doctorita a mai aratat ca "a fost afectata emotional de acest articol, temandu-se de felul in care va fi perceputa imaginea acesteia, atat de cei apropiati cat si de opinia publica". Mai mult decat atat, doctorita a aratat ca a fost nevoita sa consulte un psiholog, dupa ce a aflat de postarea paratei, de la colegi aflati in strainatate.Femeia data in judecata s-a aparat aratand ca "activitatea profesionala precara a reclamantei a mai fost reflectata si in alte postari pe site-uri de socializare, cu impact mult mai mare asupra imaginii sale, si nu intelege de ce este singura persoana de la care solicita daune morale"."Reclamanta a incalcat un drept fundamental al pacientului, prin refuzul de a-l consulta, desi minorul acuza dureri puternice, aspect ce a fost adus la cunostinta asistentelor si reclamantei, dar aceasta a dat dovada ca nu este demna de exercitarea unei astfel de profesii de o inalta demnitate, incalcand in mod flagrant si repetat juramantul pe care l-a depus la debutul in profesie", a aratat femeia data in judecata, la proces Judecatoria Medgidia a obligat-o pe mama sa ii achite doctoritei daune morale de 3.000 de lei. Judecatorul a aratat ca postarea "a fost de natura sa contureze, in opinia publicului o perceptie negativa asupra reputatiei de medic a reclamantei"."Folosirea afirmatiilor de genul - asa numita d-na doctor, ori - pleaca din acest spital si lasa pe altcineva capabil, nu reprezinta o comunicare de informatii, ci aspecte denigratoare, la adresa unei persoane, ce nu pot fi acceptate public.Fapta paratei de a publica in spatiul public Facebook o postare ce relateaza opinii apte sa produca la reactii negative, de dezaprobare, este de natura a afecta reputatia de medic a reclamantei, iar prejudiciul de imagine este evident", se arata in sentinta Judecatoriei Medgidia.In aceeasi sentinta, Judecatoria Medgidia arata ca "din maniera in care parata a inteles sa-si prezinte la data de 06.09.2019 (dupa aprox. 3 luni, fara a se adresa anterior cu o reclamatie/sesizare impotriva reclamantei la conducerea spitalului, ori la alte autoritati cu atributii de verificare a celor expuse de parata, cu privire la pretinsul comportament neprofesional la reclamantei) in spatiul public opiniile referitoare la calitatea actului medical prestat de reclamanta in data de 23.06.2019, rezulta in mod evident intentia de a o jigni pe reclamanta si de a instiga la reactii negative fata de pregatirea sa profesionala si comportamentul acesteia in calitate de medic pediatrie".Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.