Manelistul Doru Columbianu, ridicat de pe strada de politie. A fost incarcerat

Marin Doru, zis Doru Columbianu, a fost condamnat in cele doua cauze de magistratii din Cornetu si Buftea."Ieri, 08.12.2020, politisti ai Serviciului Investigatii Criminale din Politia Capitalei, in baza unor informatii obtinute, au depistat pe o strada din sectorul 1 un barbat, in varsta de 32 de ani, impotriva caruia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, la inceputul anului, de catre judecatoria Cornetu, fiind condamnat la 2 ani de inchisoare pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier.De asemenea, in luna iulie a.c., Judecatoria Buftea a emis un mandat de executarea a pedepsei inchisorii pe numele celui in cauza, acesta fiind condamnat la 6 luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de furt.Barbatul a fost incarcerat", a transmis Politia Capitalei.Citeste si:Manelistul Dani Mocanu sfideaza politia. S-a pozat cu o caprioara si il roaga pe Mos Nicolae sa il aresteze, "pentru ca politia nu poate"