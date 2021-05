Marian Ceausescu, lovit de milionarul condamnat Valentin Visoiu, membru al gruparii PSD-Pendiuc. De la ce a pornit scandalul VIDEO

Afaceristul Pendiuc a atacat sentinta in prima instanta, iar joi, 6 mai, s-a prezentat la un nou termen al procesului desfasurat la Curtea de Apel Bucuresti.La iesire, Pendiuc a fost intampinat de revolutionarul Marian Ceausescu, care i-a adresat pesedistului o serie de cuvinte precum "borfasule!", moment in care un apropiat de-al fostului primar PSD l-a lovit pe protestatar, de fata cu avocatii, conform Podul.ro Mai mult, individul agresiv a incercat sa ii ia telefonul protestatarului Marian Ceausescu pentru a i-l sparge. Pe parcursul unui video trimis Redactiei Podul.ro, Marian Ceausescu a transmis ca va depune plangere la politie impotriva agresorului.Ceea ce trebuie evidentiat este identitatea celui care l-a lovit pe protestatarul Marian Ceausescu. Este vorba despre Visoiu Valentin, condamnat in acelasi dosar de coruptie la o pedeapsa de 7 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita, spalare de bani si complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.Dosarul de coruptie este legat de un contract de achizitie a unor autobuze de catre SC Publitrans 2000 SA, societate ce asigura transportul public local in Pitesti, avand ca actionar unic Consiliul Local Pitesti, conform Adevarul Procurorii anticoruptie sustin ca fostul primar Tudor Pendiuc a facut demersuri astfel incat, cu incalcarea prevederilor legale, sa fie incheiat, executat si prelungit un contract de asociere in participatiune intre Publitrans si societatile private CNCD/Girexim Universal SA, in folosul ultimelor doua firme, la care actionari majoritari erau oamenii de afaceri Valentin Visoiu si Gheorghe Vasai. Potrivit Topului Capital din 2018, Valentin Visoiu avea o avere estimata la 52-55 milioane euro.Pe 12 februarie 2020, Tudor Pendiuc a fost condamnat de Tribunal Bucuresti la 8 ani de inchisoare, iar Valentin Visoiu la 7 ani si 8 luni de inchisoare. Prejudiciul din dosar se ridica la peste 6 milioane de euro.