Fostul europarlamentar Marian Zlotea, dat in urmarire dupa ce a disparut inainte de pronuntarea sentintei prin care a fost condamnat definitiv la inchisoare.

Potrivit sentintei pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti, Zlotea a fost gasit vinovat de trafic de influenta in forma continuata (28 acte materiale) si a primit o sentinta de 6 ani, luare de mita - 5 ani, instigare la luare de mita in forma continuata (15 acte materiale) - 8 ani si constituire a unui grup infractional organizat - 5 ani."Contopeste pedepsele aplicate urmand ca inculpatul Zlotea Marian sa execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani inchisoare, sporita la 8 ani si 6 luni inchisoare,' explica Curtea de Apel Bucuresti.Decizia a fost luata intr-un dosar in care Marian Zlotea a fost trimis in judecata de DNA , alaturi de 14 fosti subalterni din cadrul ANSVSA, fiind acuzat, printre altele, ca ii obliga pe inspectorii din Bucuresti sa cotizeze lunar la PDL cu cate 3.000 de lei pentru a-si pastra locul de munca.