„Maestrul de ceremonii” la pomenile electorale ale PDL-ului vrea să scape de condamnare. Ce motive invocă fugarul Marian Zlotea

Fugarul Marian Zlotea – „maestrul de ceremonii” la petrecerile și pomenile electorale ale PDL, condamnat la 8 ani și 6 luni de pușcărie pentru mită – cere, din Italia, unde se ascunde în prezent, ca judecătorii să îi suspende executarea pedepsei, invocând nulitatea absolută a deciziei de condamnare.

Curtea de Apel București a rămas în pronunțare, vineri, 19 noiembrie, cu privire la admisibilitatea în principiu a contestației în anulare formulată de Marian Zlotea, prin intermediul avocatului său, Dan Lupașcu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Avocatul Dan Lupașcu a arătat că fostul europarlamentar PDL și fost șef al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Marian Zlotea, ar fi fost condamnat direct în apel pentru una dintre faptele de complicitate la luare de mită, astfel că nu a putut beneficia de calea de atac.

Avocat: „Zlotea a fost condamnat ilegal”

Mai exact, Tribunalul București ar fi omis – spune avocatul Dan Lupașcu – să se pronunțe cu privire la una dintre faptele reținute în sarcina lui Marian Zlotea. Cu toate acestea, judecătorii instanței de control judiciar – Curtea de Apel București – s-ar fi pronunțat și cu privire la respective faptă, ceea ce echivalează cu o pronunțare pe fond, dictată în apel – iar de aici ar decurge nulitatea absolută a întregii decizii de condamnare.

„În speță, în opinia noastră s-a produs această încălcare (n.r. – a legii), întrucât pentru o faptă intitulată Cazul Selgros, deși instanța a fost sesizată, a omis să se pronunțe. Instanța de apel, în loc să trimită spre rejudecare, a judecat fondul pentru prima și ultima oară și i-a dat 5 ani (n.r. – de închisoare) domnului Zlotea”, a arătat avocatul Dan Lupașcu.

Soluția corectă în acest caz ar fi fost ca magistrații Curții de Apel București să fi trimis dosarul spre rejudecare, la instanța de fond, este de părere avocatul lui Marian Zlotea.

„Cererea făcută pe art. 429 Cod procedură penală (n.r. – care reglementează contestația în anulare) se întemeieză îndeosebi pe caracterul nelegal al soluției din apel, când magistrații au soluționat fondul cauzei, ignorând faptul că instanța nu s-a pronunțat. Acest lucru lezează drepturile și libertățile inculpatului”, a argumentat avocatul Dan Lupașcu cererea de suspemdare a executării pedepsei formulată pentru clientul său, Marian Zlotea.

Fostul europarlamentar PDL, Marian Zlotea, a fost condamnat pe 13 ianuarie 2021, la 8 ani si 6 luni de închisoare pentru corupție, pentru fapte făcute în calitate de șef al ANSVSA.

Inițial, Tribunalul București îl condamnase pe Marian Zlotea la 2 ani de închisoare cu suspendare.

Zlotea a fost găsit vinovat pentru infracțiunile de:

trafic de influență în formă continuată (28 acte materiale) pentru carea primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare,

luare de mită - 5 ani,

instigare la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale) - 8 ani

constituire a unui grup infracțional organizat - 5 ani.

„Contopeste pedepsele aplicate urmând ca inculpatul Zlotea Marian sa execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, sporita la 8 ani si 6 luni închisoare” explica Curtea de Apel Bucuresti.

Fostul șef de la ANSVSA a „spălat putina” înainte de condamnare

Numai că Marian Zlotea n-a stat să asculte decizia de condamnare, ci a fugit din țară.

Pe data de 23 februarie 2021 acesta s-a predate autorităților italiene, iar de atunci este în Italia.

„Instanța de fond a Tribunalului Bucuresti a dispus în ceea ce mă privește o pedeapsa de 2 ani cu suspendare pe care bineînțeles că am considerat-o nedreaptă și am atacat-o. Instanța de apel nu a respectat nici un drept la apărare pe tot parcursul procesului schimbând în penultimul termen al pronunțării încadrarea în trafic de influență fără ca acest lucru să se fi solicitat de vreuna dintre părțile implicate. Consider că această sentință este nedreaptă și este o plată politică pentru simplul fapt că nu am fost de acord ca, la un moment dat, cineva să preia PDL”, a scris Marian Zlotea pe Facebook după fuga din țară.

Acuzațiile: controale sanitare oprite pe bani plus cotizații la partid cu de-a sila

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, Marian Zlotea ar fi determinat conducerea DSVSA Bucuresti, respectiv pe Doina Lupu, fost director coordonator, si pe Marius Hofman, fostul adjunct al acesteia, să abuzeze de funcțiile deținute pentru procurarea produselor alimentare necesare unor activități precum atragere a alegatorilor cu pomeni electorale, susținerea unor evenimente, asigurarea protocolului ANSVSA, dar și al altor instituții.

De exemplu, Nelu Bărăcel, fost curier personal al lui Zlotea, a dat informații inedite și a arătat că pachete de protocol au ajuns și la miniștri și politicieni. El a povestit că în ședințele de partid s-a discutat despre „protocoale” pentru Sărbătorile de Paşti pentru demnitari.

„De la secretariatul PDL Sector 5 Bucureşti, nu mai ştiu exact de la cine, am primit nişte liste, cu instituţii publice: ministere, Guvern, Președinție și sediul central al PDL, precum și cu numerele de telefon ale unor persoane de contact. Marian Zlotea mi-a cerut mie să mă ocup de distribuirea protocoalelor care urmau să fie strânse la mine acasă. Protocoalele trebuiau predate persoanelor de contact de pe listele primite”, a povestit șoferul.

Carcase de miei și whisky pentru șefii PDL

Bărăcel a explicat că la domiciliul său au sosit în mod repetat diverse autovehicule, unele din provincie, care au adus aproximativ 80 de miei gata tăiaţi.

„De la secretariatul PDL Sector 5 Bucureşti am primit o sumă de bani, din care am cumpărat vreo 50 de coșuri, în care am pus câte un cozonac, o sticlă de vin alb și de vin negru, o sticlă de whisky, două ouă pictate, un iepuraș de ciocolată. Nu ştiu cine erau persoanele care aducea miei, aceştia nefiind achitaţi de mine. Mieii și coșurile cu produse le-am distribuit conform indicațiilor din listele primite”, a povestit șoferul.

Pe de altă parte, Zlotea ar fi condiționat menținerea pe funcții și păstrarea locului de muncă la DSVSA București a inspectorilor din cadrul Serviciului Inspectie și Control și pe cei ai Serviciului Igienă Veterinară de plata unei sume lunare în cuantum de 3.000 lei / fiecare inspector, reprezentând o cotizație lunară pentru PDL, plata ce s-a efectuat în perioada ianuarie - mai 2010.

Procurorii îl mai acuză pe Zlotea că, în perioada noiembrie - decembrie 2011, a pretins suma de 143.000 de lei, de la administratorul unor supermarketuri, pentru a favoriza și a proteja magazinele respective de controalele DSVSA județene și DSVSA Bucuresti. El ar fi primit mita cu ajutorul lui Marius Hofman și Dionisie Căileanu, care era administrator al unor societăți comerciale, disimulat, prin încheierea a doua contracte fictive de prestări servicii.

Ads