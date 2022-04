MCV, concluzii de o duritate extrema pentru Romania: Se cere suspendarea imediata a aplicarii Legilor Justitiei si a revocarii procurorilor-sefi

Comisia Europeana a publicat, marti, raportul MCV pentru Romania. Concluziile sunt extrem de dure si exprimate foarte clar, astfel incat sa nu lase loc de interpretare autoritatilor de la Bucuresti.

Astfel, se cere "suspendarea imediata" atat a implementarii Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ce le vizeaza, precum si a procedurilor de numire si revocare a procurorilor-sefi.

Comisia Europeana anunta si ca nu se poate pune problema ridicarii MCV in acest moment in care e pusa sub semnul intrebarii ireversibilitatea progreselor facute in ultimii 10 ani.

Citeste integral comunicatul emis de Comisia Europeana referitor la evaluarea MCV pentru Romania si Bulgaria (engleza)

"Modificarea in forta a Legilor Justitiei, presiunile asupra independentei sistemului judiciar in general si a DNA in particular si alte masuri care au subminat lupta anticoruptie au pus sub semnul intrebarii ireversibilitatea progreselor facute.

Ads

In consecinta, cele 12 recomandari facute in ianuarie 2017 nu mai sunt suficiente pentru a renunta la MCV si altele sunt adaugate in acest raport.

Institutiile cheie din Romania trebuie sa demonstreze un angajament puternic in respectarea independentei Justitiei si continuarea luptei anticoruptie - pietre de temelie indispensabile - si sa reinstituie mecanisme care impiedice riscul sa fie facuti pasi inapoi", se arata in concluziile raportului.

Sunt enuntate apoi recomandari clare pe fiecare capitol in parte:

Legile Justitiei

Suspendarea imediata a implementarii Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta pentru Legile Justitiei.

Revizuirea Legilor Justitiei cu respectarea totala a recomandarile facute in raportul MCV si cele ale Comisiei de la Venetia si GRECO.

Numirile/destituirile din sistemul judiciar

Suspendarea imediata a tuturor procedurilor de numire si destituire a procurorilor-sefi.

Reluarea procedurilor de numire a unui procuror-sef la DNA cu experienta dovedita in anchetarea cazurilor de coruptie si cu un mandat clar ca DNA va continua sa faca investigatii anticoruptie profesioniste, independente si non-partizane.

CSM sa numeasca imediat o conducere interimara pentru Inspectia Judiciara si in termen de 3 luni sa organizeze o competitie pentru managementul institutiei.

Respectarea opiniilor negative ale CSM privind numirea si revocarea procurorilor pe posturi de management.

Codurile Penale

Oprirea intrarii in vigoare a modificarilor aduse Codurilor Penal si de Procedura Penala.

Reluearea revizuirii Codurilor Penale tinand cont de recomandarile facute de Comisia Europeana si Comisia de la Venetia.

Ads