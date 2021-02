Cum a incercat "mecanicul lui Pacepa" sa obtina despagubiri de 200.000 de euro din partea Statului Roman

Dizidenta "mecanicului", nedovedita de probe

Un proces din arhiva Curtii de Apel Bucuresti scoate la iveala modul in care un roman a incercat sa obtina daune morale de 100.000 de euro sustinand ca a fost persecutat de comunisti dupa fuga lui Pacepa.Sentinta pronuntata in 2011 de Curtea de Apel Bucuresti arata ca M.D. a dat in judecata Statul Roman, cerandu-le judecatorilor "sa constate caracterul politic al masurilor punitive luate de autoritatile politienesti si de securitate impotriva sa in perioada 1978 - 1981" si sa oblige Statul Roman sa ii achite "despagubiri banesti de 100.000 euro, in echivalent, cu titlu de daune materiale, respectiv 100.000 euro, in echivalent, reprezentand daune morale".In proces, M.D. a aratat ca lucrand ca mecanic a ajuns sa repare si masina generalului Pacepa, iar in 1978, dupa fuga acestuia in strainatate "a fost anchetat, interogat si molestat de diverse persoane cu functii in sistemul de securitate".M.D. a aratat in proces ca a fost supus persecutiilor pentru a pleca in Germania, la Munchen, sa ajute un om al securitatii, insa "nu a cedat presiunilor, fapt pentru care cei doi copii ai sai, absolventi ai scolii de ofiteri de aviatie "Bobocu" , incadrati la Tarom si respectiv Aviatia Utilitara, au fost dati afara din serviciu".Barbatul a mai sustinut in instanta ca dupa concedierea copiilor, i s-a propus sa accepte sa plece in Germania pentru ca fiii sai sa fie reincadrati. M.D. a mai aratat ca "in urma santajului a plecat in Germania, insa nu a lucrat in operatiuni de spionaj industrial, cum se intentiona utilizarea sa, ci s-a angajat ca mecanic la o firma de reparatii auto, castigandu-si decent existenta".Atat Tribunalul Bucuresti, unde procesul s-a judecat in prima instanta, cat si Curtea de Apel Bucuresti, unde dosarul a ajuns ulterior, au respins cererea "mecanicului" lui Pacepa, aratand ca dizidenta sa nu este dovedita."Din probele administrate in cauza nu reiese faptul ca reclamantul ar fi fost supus unor masuri administrative cu caracter politic, in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, in sensul dispozitiilor art.3 alin.1 din Legea nr.221/2009 (n.r. legea in baza garora erau despagubiti cei care au avut de suferit din cauza regimului comunist)", se arata in sentinta Curtii de Apel Bucuresti.Judecatorii au mai aratat ca din arhivele CNSAS rezulta chiar ca M.D. era un slujbas devotat comunismului, fiind cunoscut ca "un element reactionar, fapt ce se concretizeaza prin aceea ca ponegreste regimul democrat, angajeaza in discutii ostile si pe alti cunoscuti, creand o atmosfera nesanatoasa referitore la oranduirea din tara noastra".