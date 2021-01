Cazul neobisnuit al unui medic militar judecat pentru insubordonare. Este acuzat ca nu a respectat un ordin pe care l-a considerat "vadit ilegal"

Acuzatiile aduse medicului

Colonelul Ovidiu Dumitru Vasiliu, medic militar la Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu "Academician Stefan Milcu" din Bucuresti a fost trimis in judecata de Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti in februarie 2019, fiind acuzat ca a savarsit infractiunea de insubordonare.Prin rechizitoriu, medicul militar a fost acuzat ca in septembrie 2017 a refuzat sa execute un ordin al loctiitorului sefului Statului Major prin care prin care a fost detasat in perioada 18.09.2017 - 31.12.2017 la Colegiul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova, refuzand sa se prezinte la unitatea unde a fost detasat.Procurorii au aratat ca in data de 24 august 2017, centrul medical la care activa colonelul a fost informat ca este necesara detasarea, in cadrul cabinetului medical al Liceului Militar din Craiova a unui medic militar, specialitatea "medicina de familie".Comandantul Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu "Academician Stefan Milcu" a transmis solicitarea catre biroul de resurse umane, iar in final cererea a ajuns la medicul Vasiliu, care era seful serviciului medicina de familie si caruia i s-a cerut sa desemneze unul dintre cei trei medici militari de specialitatea "medicina de familie".Colonelul Vasiliu l-a indicat pe unul dintre medicii din subordinea sa, dar comandatul centrului medical nu a fost de acord cu propunerea pentru ca medicul desemnat "avea pe lista de capitatie militarii straini din cadrul brigazii multinationale si familiile acestora, fiind de altfel, singurul cunoscator atestat STANAG pentru limba engleza".Pentru ca nimeni nu s-a oferit voluntar sa mearga la liceul militar din Craiova, a fost emis un ordin prin care s-a decis detasarea medicului colonel Vasiliu. Medicul a transmis ca "a luat la cunostinta de continutul ordinului, dar ca nu va executa ordinul pentru ca nu este legal".Astfel, luni dimineata, cand medicul ar fi trebuit sa fie la Craiova, dar a refuzat sa se prezinte a intocmit un raport in care aratat ca refuza detasarea pentru ca ordinul este "vadit ilegal".In procesul in care a fost trimis in judecata pentru insubordonare, medicul a aratat ca "in conditiile legislatiei in vigoare, fiind medic de familie nu poate fi detasat pe o perioada mai mare de 30 de zile". De asemenea, medicul a aratat ca "toate problemele se datoreaza faptului ca, in anul 2015, fiind presedintele unei comisii de cercetare administrativa a constatat existenta unor neregularitati si a solicitat sesizarea organelor de urmarire penala".In prima instanta, Tribunalul Militar Cluj-Napoca a decis achitarea medicului Vasiliu, aratand caIntr-un proces civil, medicul militar a obtinut, in prima instanta, anularea ordinului pe motiv ca "masura detasarii nu a fost motivata corespunzator"."Analizand ordinul se constata ca nu contine niciun argument concret de fapt si de drept desi motivarea reprezinta o conditie de valabilitate a actului, emitentul fiind obligat sa indice elementele de drept si de fapt care au stat la baza emiterii ordinului pentru a putea fi cunoscuta de destinatar", se arata in sentinta de achitare a medicului militar.Judecatorul a mai aratat ca "este de necontestat ca ordinea si disciplina militara impune fiecarui militar obligatia de a executa intocmai si la timp ordinele primite de la superiorul ori comandantul sau"."In acelasi timp,, in cazul de fata, motivarea acestuia. In caz contrar ordinul este emis cu depasirea limitelor de apreciere recunoscut autoritatii publice.Ori, asa cum am aratat inculpatul a facut toate demersurile legale in vederea anularii ordinului. De altfel ordinul in discutie a si fost revocat de catre autoritatea emitenta, la doua zile de cand a intrat in vigoare, ceea ce creeaza suspiciuni asupra legalitatii si oportunitatii emiterii acestui", se mai arata in sentinta de achitare a colonelului care a refuzat sa respecte ordinul pe care l-a considerat ilegal. Sentinta nu este difinitiva. Procesul continua la Curtea Militara de Apel Bucuresti.