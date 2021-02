Stabilirea unui medic afgan in Romania, refuzata pentru ca "a initiat si sprijinit activitati al caror scop il constituie savarsirea de acte teroriste"

Decizia instantei

Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat la finalul lunii ianuarie sentinta finala intr-un dosar in care un afgan refugiat in Romania a contestat decizia prin care Inspectoratul General pentru Imigrari i-a respins afganului, din motive care tin de siguranta nationala, solicitarea prin care a cerut drept de sedere permanenta in Romania.In procesul de la Curtea de Apel Bucuresti, afganul a aratat ca impotriva sa "nu a fost nici macar initiat vreun demers penal si nu a avut vreodata intentata vreo actiune penala de la momentul initial, cand a venit pe teritoriul Romaniei si pana in prezent".Afganul a mai aratat in process ca are statut de refugiat acordat de IGI, are venituri stabile, comportandu-se in toata aceasta perioada indelungata ca un adevarat cetatean roman, a absolvit facultatea de Medicina, colaboreaza in domeniul traducerilor cu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, cu I.G.I - garda de coasta si a respectat intocmai obligatiile ce stau in sarcina sa.In process, Inspectoratul General pentru Imigrari a aratat ca la baza deciziei de respingere a dreptului de sedere pe termen lung au stat informatiile transmise de Serviciul Roman de Informatii din care rezulta ca cetateanul strain prezinta pericol pentru securitatea nationala a Romaniei.IGI a mai aratat ca "in raport cu informatiile transmise de Serviciul Roman de Informatii, nu putea solutiona pozitiv cererea de acordare a dreptului de sedere pe termen lung in Romania"."In cazul de fata informatiile care au stat la baza actului administrativ contestat au caracter clasificat, clasa secret de stat, nivelul strict secret, astfel incat acestea nu puteau fi comunicate strainului, care nu este o persoana autorizata pentru a avea acces la informatiile strict secrete", a mai aratat Inspectoratul General pentru Imigrari.Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea afganului, mentinand hotararea Inspectoratului General pentru Imigrari de respingere a dreptului de sedere pe termen lung."Curtea retine ca, pentru reclamant, exista indicii temeinice din care rezulta suspiciunea rezonabila ca este/a fost implicat in activitati contrare securitatii nationale, acte si fapte care constituie amenintari la adresa acesteia, in sensul ca a initiat si sprijinit activitati al caror scop il constituie savarsirea de acte teroriste", se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti Judecatorii arata ca la dispozitia instantei au fost puse si informatiile clasificate pe baza carora i-a fost refuzat afganului dreptul de sedere in Romania pe termen lung."Faptul ca cetateanul strain este beneficiarul unui drept de sedere temporara este o conditie necesara, dar nu si suficienta pentru obtinerea dreptului de sedere pe termen lung. Statul este liber sa decida in conformitate cu legea si pe cale administrativa cu privire la sederea unui strain pe teritoriul sau. (...)Instantei de judecata i-au fost comunicate aceste informatii clasificate in conditiile legii, pentru a aprecia cu privire la legalitatea si proportionalitatea masurii constand in refuzul de acordare a dreptului de sedere pe termen lung.In acest context, Curtea apreciaza ca refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung in Romania este legal, temeinic, justificat avand in vedere ca potrivit informatiilor clasificate reclamantul prezinta pericol pentru securitatea nationala, a mai aratat Curtea de Apel Bucuresti in sentinta, care este definitiva.