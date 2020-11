Ultimul dosar rasunator al lui Traian Berbeceanu: Medicii oncologi pe care i-a arestat in 2013, gasiti nevinovati de magistrati

Instanta a decis achitarea a 12 medici

Medicii erau acuzati de infractiuni economice si de constituirea unui grup infractional organizat.A fost ultima ancheta rasunatoare in care a fost implicat Traian Berbeceanu, fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba, cu cateva luni inainte de a fi arestat preventiv si inlaturat de la conducerea BCCO Alba.In aprilie 2013, in urma unor descinderi ale ofiterilor de combatere a criminalitatii organizate aflati sub comanda lui Traian Berbeceanu, peste 30 de hunedoreni au fost adusi la audieri, iar ulterior 12 dintre ei, printre care medicii oncologi Nadia Tarvuloiu, Alina Popa si Elisabeta Mezo, dar si mai multi administratori ai unor farmacii din judetul Hunedoara, au fost retinuti si pusi sub invinuire pentru infractiuni economice grave."Politistii din cadrul BCCO Alba, in colaborare cu procurorii DIICOT din Hunedoara si cu sprijinul SRI - sectia Hunedoara, au procedat la destructurarea unei grupari infractionale organizate. Au fost efectuate 16 perchezitii , dintre care patru la sediile unor unitati farmaceutice de pe raza municipiilor Hunedoara si Deva si la doua cabinete medicale din cadrul sectiei de Oncologie a Spitalului Judetean - Deva. Sunt ridicate la momentul acesta circa 35 de persoane, invinuiti si faptuitori, membrii ai gruparii infractionale sau persoane care au sprijinit gruparea infractionala.Urmeaza sa fie condusi la sediul DIICOT - Hunedoara, pentru audieri. Membrii gruparii infractionale sunt invinuiti pentru savarsirea infractiunilor de constituirea de grup infractional organizat, cu infractiuni in scop de inselaciune in dauna casei de Asigurari de Sanatate, infractiuni de spalare de bani, evaziune fiscala si delapidare. La acest moment, pentru segmentul infractional al gruparii investigat am stabilit un prejudiciu de circa trei milioane de lei, insa cercetarile urmeaza a fi extinse, din indiciile pe care le avem in acest moment prejudiciul total fiind de circa 11 milioane de lei", afirma, in aprilie 2013, Traian Berbeceanu, la data retinerii medicilor si farmacistilor hunedoreni, potrivit Adevarul.ro Conform anchetei, gruparea actiona pe mai multe paliere: "medicii prescriau retete pentru medicamente oncologice sau medicamente de suport, prescrise in fals, care ulterior erau duse la farmacii si decontate la Casa de Sanatate, banii find insusiti in acest fel". Potrivit procurorilor, pentru a influenta rezultatul cercetarilor, "membrii grupului infractional organizat au modificat in repetate randuri evidentele contabile si actele de gestiune ale medicamentelor, urmarind inducerea in eroare a organelor de control care au efectuat verificarile financiar-contabile in cauza.De asemenea, au intocmit acte fictive din care rezulta in mod fals distrugerea unor cantitati de medicamente negasite pe stoc cu ocazia controlului. Rulajul sumelor de bani realizat prin intermediul firmelor controlate de catre membrii gruparii depaseste suma de 11.000.000 lei", precizau reprezentantii DIICOT, in anul 2013. Cei mai multi dintre inculpati, inclusiv medicii Alina Popa si Elisaveta Mezo, au stat circa trei luni in arest preventiv.La sapte ani si jumatate de la data punerii sub invinuire a celor 12 inculpati din dosar, instanta de fond a decis achitarea a zece dintre ei, pentru toate infractiunile de care au fost acuzati.Medicii oncologi Elisaveta Mezo, Alina Popa si Nadia Tarvuloiu au fost achitati pentru constituirea unui grup infractional organizat intrucat instanta a decis ca fapta de care a fost acuzata nu exista.De asemenea, a fost achitata si pentru infractiuni de fals si inselaciune si fals in inscrisuri, iar magistratii au stabilit ca nu exista probe ca ar fi savarsit infractiunea de luare de mita.Totodata, alti opt inculpati au fost achitati, in timp ce administratorii de societati comerciale Tatiana Fagadar si Mihai Dragoescu au fost condamnasi la doi ani de inchisoare , cu suspendare, pentru evaziune fiscala.Decizia instantei nu este definitiva, putand fi contestata cu apel.