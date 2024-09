Mesaj fara precedent de la Inalta Curte, care cere moderatie in discursul public: E esentiala pastrarea increderii populatiei in sistemul de justitie

Inalta Curte de Casatie si Justitie subliniaza importanta moderatiei in discursul public legat de chestiunile privind Justitia, intr-un mesaj fara precedent.

Reactia a venit ca urmare a infomatiilor recente aparute in spatiul public, cu referire la dosare penale aflate pe rolul instantei.

"Inalta Curte de Casatie si Justitie apreciaza necesar sa reafirme importanta respectarii independentei Justitiei, ca premisa a statului de drept si garantie fundamentala a procesului echitabil.

Independenta Justitiei nu este un privilegiu al judecatorului, responsabilitatea impusa acestuia care ii permite sa solutioneze o cauza exclusiv in baza legii si a probelor, fara influente externe de orice natura", arata Inalta Curte.

Magsitratii arata ca pentru garantarea independentei Justitiei este esentiala pastrarea increderii populatiei in sistemul de justitie, iar prezervarea acestei increderi reclama ca nicio alta autoritate sa nu dea impresia ca deciziile judecatoresti ar putea fi influentate in orice mod.

In considerarea acestui deziderat, Inalta Curte subliniaza importanta moderatiei in discursul public legat de chestiunile privind Justitia si, cu atat mai mult, "in cele privind dosare aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de etapa procesuala."

Pe rolul Inaltei Curti sunt mai multe dosare intens mediatizate cum ar fi cele ale sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu - achitat in faza de fond, presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea - in pronuntare pe 29 mai, al fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea - in pronuntare pe 5 iunie, sau cele trei dosare ale fostei sefe DIICOT, Alina Bica - in care urmeaza sa se pronunte in luna iunie.

I.S.

Ads