Mesajul tulburator al unui tata care si-a pierdut fiul la Colectiv: "Am indraznit sa cerem urgentarea dosarului. Statul roman ne-a tras de urechi"

Omul spune ca a fost somat sa plateasca 100 de lei dupa ce a cerut urgentarea dosarului privind tragedia din 30 octombrie 2015.Solicitarea lui si a celorlalti supravietuitori si parinti ai caror copii au murit in incendiul respectiv a fost respinsa de judecatori, care i-au obligat pe petenti sa plateasca fiecare cate 100 de lei cheltuieli de judecta.Acum, cei care au de achitat taxa au fost somati sa plateasca urgent, ca sa evite executarea silita."Nu au trecut decat 3 ani si 10 luni de cand am depus plangerea penala. Suntem chiar tupeisti, avand in vedere ca procesul mineriadei este abia la inceput. Cum indraznim sa cerem trimiterea in judecata a lui Arafat? Ce reprezinta Apuseni, Siutghiol, Colectiv ? Doar cativa morti care nu-l pot opri pe marele Zeus- Arafat sa fie in continuare salvatorul romanilor.Cum indraznim sa-l acuzam pe Banicioiu, cel mai mare ministru al sanatatii de pe planeta, de moartea copiilor nostri. Ce stim noi prin ce trecea el, "saracul", in perioada aceea. Noi eram prin spitale , bucurandu-ne impreuna cu copiii nostri de cele mai bune conditii posibile", a scris Narcis Hogea, tatal lui Alex Hogea, victima cu numarul 60 de la Colectiv, pe contul personal de Facebook.Alex Hogea, originar din Sinaia, avea 19 ani si era student la Facultatea de Automatica de la Universitatea Bucuresti. In noaptea tragediei a ajuns la spital cu arsuri pe mai bine de 60% din suprafata corpului. Ulterior a fost transferat la un spital din Viena. Medicii l-au intubat si starea sa parea sa se amelioreze, insa la 22 noiembrie 2015 organismul a cedat.Incendiul din clubul Colectiv a avut loc in noaptea de vineri 30 octombrie 2015, in incinta unui club situat in sectorul 4 din Bucuresti intr-o fosta hala a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declansat in timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity.