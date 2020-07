Ministerul Justitiei a demarat selectia candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, demararea procedurii privind selectia candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene."La 6 octombrie 2021 urmeaza sa expire mandatele a paisprezece judecatori si a sase avocati generali din cadrul Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), printre care si mandatul judecatorului roman. In acest context, statele membre sunt invitate sa transmita propunerile lor pentru posturile vacante de judecatori si avocati generali pana la data de 30 noiembrie 2020", a transmis Ministerul Justitiei.Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) revede ca "judecatorii si avocatii generali ai Curtii de Justitie sunt alesi dintre personalitatile care ofera toate garantiile de independenta si care intrunesc conditiile cerute pentru exercitarea, in tarile lor, a celor mai inalte functii jurisdictionale, sau care sunt jurisconsulti ale caror competente sunt recunoscute".Persoanele interesate isi pot depune candidatura pana la data de 25 septembrie 2020, fie in format hartie, in mod direct prin depunere la sediul Ministerului Justitiei, prin posta sau servicii de curierat, fie electronic.Dosarul de candidatura atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 din Procedura si trebuie sa contina:1. un curriculum vitae;2. copii ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licenta sau echivalente, cu profil juridic, la o universitate din Romania sau din alte state membre UE ori in state terte, recunoscute in Romania sau in alte state membre UE;3. copii ale altor diplome atestand cursurile absolvite sau titlurile stiintifice;4. documente care sa ateste indeplinirea conditiilor pentru ocuparea unor inalte functii jurisdictionale sau calitatea de jurisconsult avand competente recunoscute (decizii de definitivare intr-o functie juridica/conditii de vechime echivalente, documente privind gradele universitare, indicele Hirsch sau alte standarde similare);5. copii ale documentelor ce atesta cunostintele de limba oficiala UE, alta decat limba romana, in cazul in care candidatii poseda asemenea documente;6. o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care il impiedica sa exercite in mod efectiv functia de judecator la Curtea de Justitie, precum si, dupa caz, a faptului ca indeplineste conditiile prevazute de art. 6 si art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politica si nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii);7. orice alte documente care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate.Candidatii ale caror dosare au fost selectate vor fi notificati individual, in vederea sustinerii unui interviu in fata Comisiei de selectie, prezidata de ministrul Justitiei.Interviul va fi organizat in perioada 20 - 22 octombrie 2020, la sediul Ministerului Justitiei sau prin mijloace de comunicare la distanta.Interviul va avea loc in limba romana, insa vor fi adresate si intrebari in limba franceza/engleza. Candidatii pot raspunde la intrebarile respective in limba franceza/engleza. Cunoasterea oricaror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.Propunerile finale, insotite de dosarele de candidatura, sunt comunicate Guvernului, spre aprobare.Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului Romaniei pentru functia de judecator al Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Judecatorul roman va fi numit de comun acord de catre guvernele statelor membre UE, dupa consultarea Comitetului prevazut la articolul 255 TFUE.