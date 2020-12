Ministerul Justitiei a lansat procedura de selectie a candidatilor pentru functia de procuror european delegat in Romania

Astfel, poate fi desemnata candidat pentru functia de procuror european delegat in Romania persoana care indeplineste urmatoarele conditii cumulative: este cetatean roman, cu domiciliul in Romania; este procuror cu o vechime in functie de minimum 12 ani, dovedita cu adeverinta; detine gradul profesional cel putin de parchet de pe langa tribunal, dovedita cu adeverinta; are experienta practica relevanta in sistemul judiciar romanesc, indeosebi in domeniul urmaririi penale a infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori a infractiunilor in domeniul fiscal sau vamal; detine o cunoastere satisfacatoare a limbii de lucru in cadrul EPPO, respectiv limba engleza.Persoanele interesate isi pot depune candidatura pana la data de 7 ianuarie 2021.Depunerea candidaturii se poate face in mod direct, prin depunerea la sediul Ministerului Justitiei, pana la ora 17, prin posta sau servicii de curierat, la adresa de corespondenta a Ministerului Justitiei - str. Apolodor nr.17, Sector 5, cod postal 050741 Bucuresti, in atentia Directiei Resurse Umane. Pentru a se considera candidatura depusa in termen, este necesar ca data oficiului postal/a firmei de curierat sa fie in interiorul termenului mai sus indicat, respectiv pana in data de 7 ianuarie 2021, inclusiv.O alta metoda pentru depunerea candidaturii este electronic, la adresa de email: selectie.ped@just.ro, pana in data de 7 ianuarie 2021, inclusiv, pana la ora 24:00.Candidaturile transmise dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare, a precizat ministerul Justitiei.Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selectie, iar rezultatele verificarii si informatiile privind data, ora si locul organizarii sesiunii de audiere vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si al Ministerului Public.Interviul va avea loc in perioada 25-28 ianuarie 2021, perioada ce poate suferi modificari in functie de numarul candidatilor si de modalitatea de desfasurare a interviului. Acesta se va desfasura la sediul Ministerului Justitiei sau prin mijloace de comunicare la distanta, in functie de evolutia situatiei pandemice. Interviul se va transmite in direct, audio-video, pe pagina de internet a Ministerului Justitiei. Interviul are o durata de maximum 45 de minute/candidat.Interviul va avea loc in limba romana, insa vor fi adresate si intrebari in limba engleza. Candidatii pot raspunde la intrebarile respective in limba engleza.La finalizarea interviurilor, Comisia de selectie va selecta candidatii pentru ocuparea celor 15 posturi de procurori europeni delegati, precum si 5 propuneri de rezerva.Lista candidaturilor va fi comunicata Procurorului Sef European.Parchetul European isi desfasoara activitatea in cadrul birourilor teritoriale din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi, cu un numar de 15 procurori europeni delegati.CITESTE SI: