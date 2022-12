Ministerul Justitiei anunta ca va promova desfiintarea Sectiei Speciale

Ministerul Justitiei va promova desfiintarea Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), printre motive aflandu-se si optiunile magistratilor consultati si criticile formulate in rapoartele de tara, a anuntat ministrul Catalin Predoiu, la reuniunea de la Constanta prilejuita de aniversarea a 15 ani de la infiintarea DIICOT.

Totodata, acesta a aratat ca viitorul presedinte al CSM trebuie sa fie ales in urma unei majoritati generate de magistratii din plenul Consiliului, nu determinat la limita ''pe baza unui vot hotarator al unui factor politic reprezentat in CSM de ministrul Justitiei''.

''Ministerul Justitiei considera ca ar fi extrem de pozitiv, inclusiv ca semnal pentru coeziunea sistemului judiciar, ca viitorul presedinte al CSM sa fie ales in urma unei majoritati generate de magistratii din plenul CSM, nu determinat la limita pe baza unui vot hotarator al unui factor politic reprezentat in CSM de ministrul Justitiei; o astfel de evolutie ar raspunde si criticilor/recomandarilor din cadrul Raportului MCV care constata sciziunile din cadrul CSM si sistemul judiciar, considerandu-le o vulnerabilitate la adresa functionalitatii sistemului'', se arata intr-un comunicat al MJ.

Ads

Ministerul Justitiei considera ca CSM, inclusiv prin conduita noului presedinte care va fi ales, trebuie sa fie deschis si constructiv cu partenerii europeni pentru realizarea recomandarilor MCV, GRECO si ale Comisiei de la Venetia.

De asemenea, MJ isi exprima speranta ca pana la urmatoarele sedinte de Sectie de judecatori si de plen, magistratii din CSM sa dea dovada de dialog, intelepciune si moderatie si sa genereze o majoritate larga care sa aleaga un nou presedinte al CSM, precizeaza sursa citata.

''Ministerul Justitiei considera ca iesirea din blocajul CSM este o conditie pentru a se putea aborda temele esentiale ale anului 2020, modificarea legilor Justitiei si a Codurilor penale, imbunatatirea Raportului de tara; incepand cu luna februarie 2020, Ministerul Justitiei va cauta sa catalizeze un proces transparent si cuprinzator, inclusiv la nivelul reprezentarii parlamentare, de evaluare a reparatiilor care trebuie aduse legilor Justitiei si Codurilor penal si de procedura penala; acest efort trebuie finalizat prin proiecte care sa cuprinda pe cat posibil atat optiunile concurente ale CSM, organizatiilor profesionale ale magistratilor si ale organizatiilor neguvernamentale din domeniul Justitiei, profesiilor juridice, precum si ale membrilor Parlamentului din intreg spectrul politic reprezentant in Parlament, in urma unei consistente dezbateri publice si la nivelul ministerului'', mentioneaza MJ.

Ads

In viziunea Ministerului Justitiei, proiectele trebuie sa includa recomandarile Raportului MCV, GRECO si ale Comisiei de la Venetia.

Predoiu a mai aratat la intalnirea cu conducerea DIICOT ca MJ va sesiza Parlamentul cu proiectele elaborate pe aceasta baza, pentru a fi dezbatute si aprobate in proceduri parlamentare.

Ministerul Justitiei a reiterat invitatia catre procurorii din Ministerul Public, inclusiv DIICOT, de a participa la concursurile organizate pentru selectia candidaturilor pentru procurorii de rang inalt. ''Ministerul Justitiei subliniaza obiectivitatea concursurilor, precum si faptul ca nu exista favoriti sau persoane care 'vor fura startul', subliniind responsabilitatea procurorilor fata de acest proces'', subliniaza sursa citata.

Referindu-se la activitatea DIICOT, ministrul Predoiu a aratat ca institutia desfasoara de 15 ani, cu succese notabile, o activitate esentiala pentru siguranta cetatenilor, aplicarea legii si combaterea infractionalitatii.

''Cu aproape 10.000 de dosare solutionate, din care peste 1.500 cu trimiteri in judecata a peste 3.000 de inculpati, DIICOT puncteaza la capitolul eficienta, cu o rata de 16,5% trimiteri in judecata raportat la numarul de investigatii, cea mai buna performanta in cadrul Ministerului Public. Este important ca DIICOT sa se concentreze pe stocul de dosare si sa continue performantele, inclusiv in cazuri complexe si sensibile din perspectiva interesului cetatenilor fata de combaterea infractionalitatii. Criminalitatea organizata demonstreaza o indrazneala din ce in ce mai mare si o multiplicare a formelor de manifestare, iar cetatenii asteapta de la DIICOT si institutiile statului o riposta ferma si devastatoare la adresa crimei organizate, a traficului de fiinte umane si traficului de droguri'', a transmis ministrul la evenimentul DIICOT.

Ads

In cadrul reuniunii tehnice care a urmat sedintei festive, ministrul Justitiei a mai precizat ca sistemul de "law enforcement" din tara noastra a fost construit in anii 2000 pentru realitatile din acea perioada, el trebuie modernizat si reformat, adaptat provocarilor prezente si de perspectiva.

''Crima organizata s-a integrat accentuat odata cu globalizarea, inclusiv la noi in tara, este mai flexibila, mai dinamica si din ce in ce mai agresiva, fiind important sa primeasca o riposta ferma si inteligenta. Fara o cooperare inter-institutionala, pe modelul practicii altor state democratice, infractiunile complexe de crima organizata, terorism, infractiuni cibernetice, trafic de persoane si droguri nu pot fi depistate, investigate, inculpate si condamnate cu succes. Competenta DIICOT incarca directia excesiv cu cauze minore, afectand concentrarea pe marile grupari de crima organizata si acest lucru trebuie corectat'', a mai spus ministrul.

Ads

DIICOT trebuie sa comunice profesionist in cazurile complexe care pot genera emotii publice, societatea este in cel mai inalt grad interesata de combaterea crimei organizate si e nevoie de o astfel de comunicare, a fost mesajul transmis de Predoiu.

Potrivit acestuia, resursele DIICOT trebuie suplimentate, imediat ce problemele bugetare prezente vor fi rezolvate.

''Ministerul Justitiei se va pastra in limita competentelor sale, abtinandu-se de la orice ingerinta in dosarele DIICOT. In acelasi timp insa, Ministerul Justitiei va sprijini DIICOT in limita competentelor sale, ii va monitoriza activitatea in cadrul acelorasi limite'', a dat asigurari Predoiu.

In incheiere, ministrul Justitiei si-a exprimat disponibilitatea de a participa constant la astfel de reuniuni in care sa se discute cu "cartile pe masa" problematica activitatii institutionale a DIICOT si a Ministerului Public in general.

"DIICOT este principala 'arma' de riposta judiciara a societatii impotriva crimei organizate, traficului de persoane, droguri, infractiuni cibernetice si terorism si MJ asteapta de la DIICOT o actiune energica si profesionista in continuare. Cadrul legal si suportul logistic sunt aspecte cheie pentru eficienta DIICOT si Ministerul Justitiei a notat acest lucru. Succesul DIICOT depinde si de cooperarea cu partenerii institutionali pe baze legale transparente si eficiente, pe modelul bunelor practici din alte state democratice. Am notat optiunea deschisa, categorica, lipsita de echivoc a procurorilor DIICOT pentru desfiintarea SIIJ. In cateva luni, speram sa fim pe drumul cel bun in actiunea de reparare a daunelor aduse legislatiei si structurii Ministerului Public, sa facem pasi in recastigarea coerentei sistemului de 'law enforcemen' si a Justitiei in general", a conchis ministrul Justitiei.