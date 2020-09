Ministerul Justitiei propune desfiintarea Sectiei speciale pentru justitie. Dosarele vor fi preluate de parchetele competente (proiect)

"In acord cu opiniile exprimate de organismele internationale (...), proiectul de lege propune desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. In acest context, se propune instituirea unor dispozitii tranzitorii referitoare la situatia personalului si a dosarelor aflate pe rolul Sectiei (...). Astfel, cauzele aflate pe rolul Sectiei la data intrarii in vigoare a legii, precum si dosarele solutionate, aflate in arhiva Sectiei la aceasta data, se transmit pe cale administrativa, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a legii, parchetelor competente potrivit legii", se arata in expunerea de motive a proiectului de act normativ, pus in dezbatere miercuri de Ministerul Justitiei.Conform sursei citate, actele de procedura indeplinite in aceste cauze anterior intrarii in vigoare a noii legi, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data indeplinirii lor, vor ramane valabile.De asemenea, solutiile dispuse de procurorii SIIJ, care nu au facut obiectul controlului ierarhic, sunt supuse dupa aceasta data controlului exercitat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Actele si masurile ce vor fi efectuate, dupa desfiintarea sectiei, de catre procurorii parchetelor competente care vor prelua aceste cauze, vor fi supuse controlului ierarhic potrivit regulilor stabilite in Codul de procedura penala."Incepand cu data desfiintarii Sectiei, reprezentarea Ministerului Public in cauzele preluate de la Sectie va fi asigurata de procurori din cadrul parchetelor de pe langa instantele pe rolul carora se afla acestea, daca prin lege nu se dispune altfel. De asemenea, pentru respectarea principiului subordonarii ierarhice, caile de atac exercitate de Sectie vor putea fi retrase numai de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", se mentioneaza in expunerea de motive.Procurorii din cadrul sectiei vor reveni la parchetele de unde provin si isi vor redobandi gradul profesional de executie si salarizarea corespunzatoare avute anterior sau pe cele dobandite ca urmare a promovarii, in conditiile legii, in timpul desfasurarii activitatii in cadrul SIIJ.Proiectul prevede expres ca "de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt de competenta Directiei Nationale Anticoruptie si infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie , cu modificarile si completarile ulterioare, daca, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie, sunt savarsite de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de ceilalti judecatori si procurori, inclusiv de judecatorii si procurorii militari si de cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii".O prevedere similara se refera la faptele aflate in competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.Proiectul consacra si principiul potrivit caruia Ministerul Justitiei contribuie, alaturi de Consiliul Superior al Magistraturii, la buna organizare si administrare a justitiei ca serviciu public. Se renunta, astfel, la conceptia anterioara potrivit careia Ministerul Justitiei era unica autoritate responsabila sub acest aspect."Cu caracter de noutate, proiectul prevede faptul ca, in mod exceptional, in situatia existentei unui volum ridicat de activitate la nivelul unei sectii care solutioneaza cauze in alte materii decat cea penala, pentru solutionarea acestora intr-un termen optim si previzibil, colegiul de conducere al instantei va putea dispune temporar participarea in complet a unor judecatori de la alte sectii decat cea penala. Prevederea are drept scop asigurarea eficientei activitatii instantei, precum si respectarea dreptului la solutionarea procesului intr-un termen rezonabil, care reprezinta un imperativ al tuturor jurisdictiilor intemeiate pe principiile statului de drept", se arata in documentul citat.Proiectul mai contine o serie de prevederi referitoare la auditarea externa a sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecata, asigurarea unei reprezentari adecvate a conducerii instantelor si parchetelor in cadrul colegiilor de conducere, solutionarea apelurilor in complet de doi judecatori, numirea si revocarea procurorilor DNA si DIICOT sau stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , a anuntat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca proiectele de modificare a legilor justitiei vor ramane in dezbatere publica pana pe 31 martie 2021