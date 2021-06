Fost ministru al Justitiei despre cercetarea disciplinara a judecatorului care a declarat nelegala Sectia Speciala: "Justitia devine interesanta numai cand sunt alegeri"

"Este o premiera trista faptul ca un judecator este cercetat disciplinar pentru ca a 'indraznit' sa aplice ce scrie in Constitutie si sa constate intaietatea dreptului european asupra dreptului intern. Inspectia Judiciara - o afirm cu toata responsabilitatea , daca mai era nevoie se descalifica total. Ce diferenta este intre inspectia judiciara din vremurile mai triste ca cele de azi cand inpectia era la Ministerul Justitiei si la dispozitia umorala si partinica a ministrului si inspectia de azi care s-a transformat intr-o arma impotriva magistratilor? Nici una. Intre timp am devenit stat membru, am ramas singurul stat membru cu un mecanism de verificare pe functionarea justitiei, am epuizat politic aproape toate sansele ca unui partid sa ii pese cu adevarat de cum functioneaza justitia.Si am devenit o tara in care, iata, o hotarare judecatoreasca este cenzurata prin ricoseu de inspectia judiciara.As vrea sa vad un outcry politic, dar nu se va intampla. Sursele spun ca aceasta coalitie, biata de ea, se impiedica de UDMR ca sa desfiinteze SIIJ si sa intre in legalitate. Nu cred asta. Cred ca justitia devine interesanta numai cand sunt alegeri. Nici nu conteaza bucataria politica dintr-o coalitie. Conteaza rezultatul. Conteaza numai ca de 20 de luni nu mai avem PSD la guvernare, dar am ramas in politica la fel de pesedizati. Conteaza ca in coalitie justitia a redevenit un subiect minor, pe care il bagam sub pres in speranta ca nu explodeaza nicio bomba.A explodat: a cerceta disciplinar un judecator pentru ca face aplicarea Constitutiei, a Tratatului de Aderare si a hotararii Curtii de Justitie a UE este o mega bomba", a scris Raluca Pruna pe pagina ei de Facebook.Inspectia Judiciara (IJ) a inceput cercetarea disciplinara pentru exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta fata de judecatorul Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitesti, cel care a declarat nelegala Sectia Speciala (SIIJ) din perspectiva dreptului european, dupa decizia Curtii de Justitie a UE din 18 mai 2021, potrivit presshub.ro IJ il acuza pe judecatorul Costin Andrei Stancu ca nu s-ar fi rezumat sa analizeze doar plangerea privind durata prea mare a cercetarilor intr-un dosar al SIIJ , ci si-a permis sa spuna ca dosarul trebuie trimis altui parchet competent din moment ce SIIJ ar fi - in lumina deciziei CJUE - o structura de parchet contrara dreptului UE.In dosarul disciplinar citat i se imputa magistratului Costin Andrei Stancu de la CA Pitesti ca "preia alte statuari ale Curtii (CJUE - n.r.), carora le atribuie semnificatia clara a incompatibilitatii legislatiei nationale de infiintare a SIIJ cu prevederile TUE (Tratatul privind UE - n.r.) si ale Deciziei 2006/928 (decizia Comisiei Europene prin care Romaniei i-a fost impus MCV in domeniul justitiei - n.r.) si, in consecinta, apreciaza ca trebuie inlaturate de la aplicare prevederile art. 88 cuprinse in legea 304/2004 privind organizarea judiciara (articolul privind infiintarea SIIJ - n.r.)" si ca "a justificat solutia pe hotararea CJUE, apreciind ca aceasta ar fi statuat fara dubiu ca dispozitiile de infiintare si functionare a SIIJ contravin art. 2 si art 19 al doilea paragraf TUE si Deciziei 2006/928".Potrivit unor surse citate de jurnalistul Virgil Burla, inspectoarea care-l ancheteaza pe judecatorul Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitesti este Silvia Georgiana Ignat. Ea a fost numita de Netejoru in functie pe 8 aprilie 2019, chiar in timpul interimatului declarat nelegal de CJUE. Judecatorul Lucian Netejoru a ocupat functia de inspector-sef interimar al IJ in perioada 1 septembrie 2018 - 15 mai 2019. Astfel, mandatul acesteia ar fi unul nul.