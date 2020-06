Ministrul Justitiei actioneaza in cazul incendierii tinerei din Mehedinti: sefii penitenciarului au fost demisi, iar Inspectia Judiciara va analiza eliberarile conditionate

Ziare.

In comunicatul de presa, dat de Ministerul Justitiei, Predoiu mai anunta ca a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa trimita Inspectia Judiciara pentru a analiza mecanismele deciziei de eliberare conditionata a lui Turnagiu.In acelasi context, Predoiu cere CSM ca aceeasi Inspectie Judiciara sa faca un "control tematic" privind eliberarile conditionate din inchisori, la nivel national."(Odata cu cazul eliberarii lui Turnagiu, n.r)(a eliberarii conditionate, n.r.)", scrie Ministerul Justitiei in comunicatul citat.Ion Cristian Turnagiu, barbatul care a incendiat o copila de 17 ani, din Mehedinti, a fost condamnat in 1994 la inchisoare pe viata, dupa ce a comis cinci crime. In mai 2019, acesta a fost eliberat pentru buna purtare.Decizia definitiva de liberare conditionata a fost data pe 10 mai 2019. El isi incepuse executarea pedepsei pe 27 noiembrie 1993. Executase aproape 26 de ani.Persoanele condamnate la pedepse pe viata pot face o cerere de liberare conditionata, dupa ce au executat minim 20 de ani de detentie si daca indeplinesc mai multe conditii: o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei, indeplinirea integrala a obligatiilor civile stabilite prin hotararea de condamnare si convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.Inainte ca Tribunalui Mehedinti sa il elibereze, Turnagiu a mai avut 9 solicitari de liberare conditionata, dar toate au fost respinse.Si ultima cerere a fost initial respinsa de Judecatoria Drobeta Turnu Severin. Apoi, insa, Tribunalul Mehedinti a decis admiterea cererii, in 10 mai 2019.Se pare ca Ion Cristian Turnagiu, in varsta de 46 de ani, ar fi avut o relatie de prietenie cu fata de 17 ani. Saptamana trecuta, insa, fata a depus o plangere impotriva lui, pentru viol si agresiune, iar barbatul ar fi vrut sa se razbune. El a mers vineri seara in casa adolescentei, unde aceasta locuia impreuna cu fratele si bunica, a stropit-o cu benzina si i-a dat foc. Venise si cu toporul, dar l-a lasat dupa patFratele victimei a fost cel care a stins focul. El a povestit cum s-a derulat intreaga scena. "Cand am iesit eu din casa, sora-mea ardea, iar el fugea. Eu am fugit sa o scot pe sora-mea si sa arunc apa pe ea, din fantana. Am incercat sa sting focul, iar el a fugit. Mi-a spus ca sora-mea merita sa arda. Am luat galeata de apa si am aruncat apa pe ea. Ardea toata casa. El a venit si a dat cu benzina. Venise si cu toporul, dar l-a lasat dupa pat. Obisnuia sa vina la noi, pentru ca era prieten cu taica-miu. Ar fi avut o relatie cu sora-mea, am vazut mesaje la ea in telefon. Ii spunea ca el a iubit-o si ca l-a facut sa sufere. O mai ameninta pe sora-mea. S-au cunoscut la Severin si apoi a venit aici, in Dirvari.", povesteste fratele fetei, potrivit Actual Mehedinti.Ion Cristian Turnagiu a fost prins si se afla in custodia politistilor, fiind acuzat de tentativa de omor Fata, cu arsuri pe 80-90% din suprafata corpului, este in stare crtica.