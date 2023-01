Ministrul Justitiei anunta ca s-au depus patru candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pana acum au fost depuse patru candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene.

Candidaturile pot fi depuse pana in 24 august, iar interviurile cu comisia de evaluare prezidata de ministrul Justitiei vor avea loc in perioada 11 - 12 septembrie.

"Pana in prezent, la Ministerul Justitiei, sunt inregistrate patru candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene! ", a scris ministrul Justitiei, marti seara, pe Facebook.

Ministerul Justitiei a publicat in 10 august anuntul privind selectia candidatilor Romaniei pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, fiind este necesar sa se completeze noua posturi suplimentare de judecatori incepand cu 1 septembrie 2019.

Romania se numara printre cele noua state membre chemate sa desemneze un judecator suplimentar la Tribunalul UE, iar cei noua judecatori vor fi numiti incepand cu 1 septembrie 2019. In ceea ce priveste numirea celor noua judecatori suplimentari, mandatele a patru dintre cei noua judecatori suplimentari (inclusiv mandatul judecatorului roman) care urmeaza sa fie numiti incepand cu 1 septembrie 2019 inceteaza la 31 august 2022 (mandat scurt de 3 ani).

Ministerul Justitiei preciza ca statele membre sunt invitate sa isi transmita propunerile pentru posturile vacante cat mai curand posibil si, in orice caz, inainte de 1 octombrie 2018.

Conditiile si modalitatea de numire a judecatorilor la Tribunal sunt prevazute de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si de dispozitiile corespunzatoare din Statutul CJUE, iar potrivit acestora judecatorii Tribunalului sunt numiti de comun acord de catre guvernele statelor membre, pentru o perioada de sase ani. La fiecare trei ani are loc o inlocuire partiala. Membrii care si-au incheiat mandatul pot fi numiti din nou.

Potrivit Ministerului Justitiei, candidaturile pot fi depuse pana in 24 august inclusiv, la sediul ministerului, in format hartie si electronic (CD), prin posta sau servicii de curierat, sau la adresa de email tue@just.ro, cu confirmare de primire.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selectie, iar lista candidatilor care vor sustine interviul va fi publicata pe site-ul Ministerului Justitiei, Ministerului Afacerilor Externe si al Consiliului Superior al Magistraturii. Candidatii ale caror dosare au fost selectate vor fi notificati individual, pentru sustinerea unui interviu in fata Comisiei de selectie, prezidata de ministrul Justitiei.

Interviul va fi organizat in perioada 11 - 12 septembrie 2018, la sediul Ministerului Justitiei. Interviul va avea loc in limba romana, insa, vor fi adresate si intrebari in limba franceza/engleza. Cunoasterea oricaror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Comisia de selectie este formata din ministrul Justitiei, ministrul Afacerilor Externe, un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de Plenul acestuia la invitatia ministrului justitiei si doi fosti judecatori la instantele europene.

Rezultatele procedurii de selectie aprobate sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei, al Ministerului Afacerilor Externe si al Consiliului Superior al Magistraturii.

Conform procedurii adoptate, propunerile Comisiei de selectie sunt comunicate Executivului spre aprobare, iar acesta va transmite Consiliului UE numele candidatului Romaniei pentru functia de judecator al Tribunalului Uniunii Europene. Judecatorul roman va fi numit de comun acord de catre guvernele statelor membre.

