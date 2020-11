Catalin Predoiu: "Avertizez pe toti cei care au intentia de a savarsi infractiuni: statul va da o riposta ferma tuturor infractorilor"

"Cer procurorilor sa isi continue actiunea lor de protejare a cetatenilor fata de infractori, pe baza legii si a adevarului", a transmis ministrul Predoiu.Ministerul Justitiei a salutat, de asemenea, operatiunile desfasurate miercuri, de Parchetul de pe langa ICCJ prin DIICOT , de combatere a crimei organizate si felicita procurorii DIICOT care au gandit, pregatit si desfasurat aceasta operatiune.Combaterea crimei organizate, a coruptiei, a traficului de persoane, a traficului de minori, infractiunile la adresa integritatii fizice si sexuale, a tuturor formelor de infractionalitate, reprezinta o comanda si urgenta sociala importanta in cel mai inalt grad pentru cei care sunt chemati sa protejeze cetatenii prin aplicarea politicii penale a statului."Ceea ce a inceput, va continua. Avertizez pe toti cei care au intentia de a savarsi infractiuni : statul va da o riposta ferma tuturor infractorilor.Catre cei care se ascund de aplicarea legii romane: mai devreme sau mai tarziu, legea romana vi se va aplica", a mai transmis ministrul Predoiu.Miercuri, ministrul de Interne, Marcel Vela , a anuntat "ziua Z", "o zi importanta pentru combaterea infractionalitatii in Romania", in contextul in care astazi au fost facute 619 de perchezitii si descinderi, 386 dintre acestea fiind pentru destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata implicate in trafic de droguri si de persoane, proxenetism, trafic de migranti, camata, criminalitate informatica, evaziune fiscala si spalare de bani.Citeste si: