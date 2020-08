Ministrul Justitiei, despre dosarul "10 august": "A te pronunta foarte liber, foarte transant pe un dosar sau pe altul poate crea impresia unei presiuni sau unei imixtiuni in dosar"

"A te pronunta foarte liber, foarte transant pe un dosar sau pe altul poate crea impresia unei presiuni sau unei imixtiuni in dosar, ceea ce ministrul Justitiei nu are voie sa faca. Pentru asta, intr-un fel, s-au luptat si procurorii, si societatea civila, si partidele care au sprijinit justitia. Or, precautia pe care am luat-o in aceste doua saptamani si care, credeti-ma, m-a costat foarte mult in planul increderii/neincrederii fata de pozitia Ministerului Justitiei a fost izvorata strict din respectarea acestui principiu. Insa nicio clipa nu m-am indoit ca procurorii sefi, procurorii ierarhici, nu vor face ceea ce este in acord cu piesele din dosar si ca respectand independenta procurorului de caz vor gasi daca este cazul sa redeschisa ancheta , ceea ce s-a si intamplat. Deci nu pot decat sa ma bucur ca am avut aceasta incredere si in procurorul general si in procurorul-sef DIICOT ", a afirmat Catalin Predoiu joi seara, la Realitatea Plus.Acesta a adaugat ca are incredere ca justitia va da "o solutie dreapta" in dosarul 10 august."Ca orice roman, imi doresc ca intreg adevarul sa se afle. Nu concep ca cineva sa fie ferit de aplicarea legii", a sustinut ministrul, mentionand ca intelege "preocuparea, pasiunea si ingrijorarea" unora cu privire la ceasta speta."Eu nu imi permit sa fac consideratii cu privire la un dosar pe care in structura lui, piesa cu piesa, si in ansamblul sau nu il cunosc. De aceea, cred ca si alte persoane, chiar si din justitie , care nu au avut acces la dosar,nu cred ca ar fi bine sa se pronunte pana cand nu avem o solutie la instanta . Ceea ce se intampla mai departe ramane a latitudinea instantei. In justitie, mai ales atunci cand ai atributiuni directe in domeniu, nu e bine sa te antepronunti. Dati-mi voie sa am incredere ca procurorul sef va gasi solutia cea mai buna in raport cu ceea ce se vede in dosar", a mai afirmat Catalin Predoiu.Procurorul-sef al DIICOT a admis, marti, plangerile formulate impotriva Ordonantei din data de 26 iunie, care clasa partial acuzatii din Dosarul 10 august si a dispus redeschiderea urmaririi penale. Sefii Jandarmeriei sunt din nou vizati de ancheta.