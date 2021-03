Ministrul Justitiei, despre Dosarul 10 august: Sa avem rabdare sa vedem motivarea instantei. Dosarul nu se termina aici

Stelian Ion a declarat ca trebuie vazuta motivarea si ca o parte din dosar a fost disjunsa si isi va urma cursul. El a subliniat ca i se pare prematur sa vorbim despre CEDO in acest caz. "Daca e vreo asteptare din partea cuiva sa intervina ministrul Justitiei, nu se poate intampla si e bine ca e asa", a mai afirmat ministrul.Reamintim ca Tribunalul Bucuresti a decis definitiv ca dosarul privind interventia in forta a Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018 sa ramana inchis, hotarare care a provocat reactii aprinse in spatiul public."Este foarte important ca oamenii sa cunoasca detalii legate de stadiul acestui dosar. A fost un eveniment nefericit, care a starnit multa emotie si inca, dupa atata timp, au trecut deja ani de la acel eveniment, si inca starneste emotie. Oamenii asteapta raspunsuri si ele trebuie sa vina de la cei care trebuie sa dea raspunsurile. Eu voi incerca sa dau niste lamuriri cu privire la acest dosar, dar nu va asteptati sa facem lumina in acest dosar astazi", a declarat ministrul.El a precizat ca este un dosar aflat pe rolul instantelor, e un dosar in curs de solutionare."Am fost in Piata Victoriei atunci, am vazut cu ochii mei alaturi de prieteni, colegi, rude, deci voi incerca cat se poate omeneste posibil sa dau la o parte latura emotionala si sa ma refer la chestiuni factuale", a subliniat Stelian Ion.El a explicat ca Dosarul 10 august a fost clasat partial."E important sa asteptam motivarea. Acea incheiere pronuntata de judecatorul de camera preliminara e definitiva, dar pana nu vedem motivarea, nu putem avea o imagine de ansamblu asupra a ceea ce s-a intamplat. Solicitarea mea este sa avem rabdare sa vedem motivarea. Nu se termina aici dosarul 10 august. Din acea cauza s-a disjuns o parte catre Sectia Parchetelor Militare si acea parte isi va urma cursul. Acea parte se refera la interactiuniole jandarmilor cu manifestatii. Mai e o zona cu alte persoane care nu detineau functii de militari in acea perioada, nici cu privire la acele persoane nu s-a luat o decizie finala", afirmat ministrul Justitiei.Conform ministrului Justitiei, plangerea impotriva solutiei de clasare poate fi facuta in termen de 20 de zile, iar ordonanta de clasare nu a fost comunicata decat pentru 16 persoane, desi 700 de persoane vatamate au facut plangere penala."Eu vad in acest moment ca exista remedii si mi se pare prematur sa vorbim de CEDO. Imi doresc sa avem lumina in acest dosar in Romania, nu la CEDO. Este important de spus ca in momentul cand apar fapte noi se poate redeschide dosarul si o parte din dosar va fi cercetat in continuare de catre organele de ancheta . Acestea sunt cateva elemente, nu am intrat in detalii de ordin tehnic", a argumentat Stelian Ion.Citeste si: Dosarul "10 august". Doua asociatii de magistrati il acuza pe Klaus Iohannis ca incearca sa manipuleze opinia publica Ministrul a explicat rolul ministerului si ministrului in acest subiect."Potrivit legii, ministrul Justitiei nu poate interveni, ar fi foarte grav sa se intample asa. Sau sa intre in dosare aflate in curs de solutionare sau in urmarirea penala. Daca e vreo asteptare din partea cuiva sa intervina ministrul Justitiei, nu se poate intampla si e bine ca e asa, altfel am avea o reintoarcere in niste vremuri pe care nu ni le amintim cu placere. Raspunsurile trebuie sa vina din partea sistemului judiciar. Reamintesc ca ieri am participat la sedinta a CSM , am ridicat problema de a veni sistemul judiciar cu un raspuns fata de situatia creata. O solicitare sa primim un astfel de raspuns a fost admisa de CSM. Raspunsurile trebuie sa vina din acea zona", a declarat ministrul Justitiei.Sa nu uitam de ce am fost pe 10 august in Piata Victoriei pentru a apara indepedenta sistemului judiciar si asta trebuie sa facem in continuare. Trebuie sa facilitam posibilitatea organelor judiciare sa faca anchete. Presedintele Klaus Iohannis a cerut joi ministrului Justitiei Stelian Ion sa explice urgent cum s-a ajuns in situatia ca dosarul care vizeaza evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat."Solicit ministrului Justitiei sa explice public de urgenta cum s-a ajuns in situatia ca dosarul vizand evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. Romanii au tot dreptul sa stie cine sunt cei vinovati de actele de violenta impotriva manifestantilor pasnici. Lucrurile nu se pot incheia aici si de aceea am cerut ministrului Justitiei si ministrului de Interne sa gaseasca solutiile pentru ca adevarul in legatura cu 10 august sa fie aflat, iar cei responsabili sa raspunda", a scris Klaus Iohannis joi pe Facebook Cererea de redeschidere a urmaririi penale in Dosarul 10 august a fost respinsa marti, de Tribunalul Bucuresti.