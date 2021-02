Ministrul Justitiei: "DNA trebuie sa vizeze in continuare marea coruptie. Are toata sustinerea mea"

"DNA are toata sustinerea mea", a spus Stelian Ion, joi, la bilantul activitatii DNA pentru 2020, conform unui comunicat de presa transmis de Ministerul Justitiei.El a adaugat ca vrea sa puna capat definitiv "perioadei in care DNA si procurorii anticoruptie au fost tinte permanente ale celor care au vrut slabirea justitiei", iar "impotrivirea unora fata de desfiintarea SIIJ e dovada ca inca mai sunt incercari de slabire a DNA"."Chiar si astazi, unii inca mai viseaza la blocarea anticoruptiei si la compromiterea procurorilor. Sunt partenerul DNA in apararea independentei procurorilor si sustin eforturile institutionale de combatere a infractiunilor de coruptie si a celor asimilate coruptiei", a sustinut Stelian Ion.El considera ca profesionalismul procurorilor DNA poate fi una dintre cele mai solide garantii pentru respectarea drepturilor persoanelor anchetate ( magistrati sau alti membri ai societatii), prin recurgerea la procurori anticoruptie specializati. De asemenea, este oportuna reglementarea unor criterii care vor asigura numirea si mentinerea in aceasta structura a unor procurori a caror activitate sa se ridice la cele mai inalte standarde etice si profesionale.Potrivit ministrului Justitiei, activitatea DNA vizand combaterea coruptiei, din perspectiva speciala, si reforma sistemului judiciar, din perspectiva generala, sunt aspecte foarte importante pentru cetateni, care presupun nu doar masuri legislative si institutionale, dar si evaluari aprofundate si permanente ale modului cum aceste masuri sunt resimtite in realitate.