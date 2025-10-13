Ministrul Justitiei: Peste 100 de lucrari scrise in inchisoare sunt in asteptare. Abrogam legea

Ministerul Justitiei va continua demersurile pentru abrogarea prevederii legale referitoare la reducerea pedepselor pentru detinutii care publica lucrari stiintifice, a anuntat ministrul Raluca Pruna joi, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

"Ministerul Justitiei are initiativa, iar eu am sa merg in continuare pe abrogare. (...) Voi merge mai departe cu ordonanta de urgenta si o sa o pun pe site, nu am obligatia sa fac o consultare, dar pentru ca subiectul e de interes, o sa o pun in consultare vineri (...). Voi argumenta pe discriminare, pentru ca e discriminatoriu sa rasplatesti munca intelectuala mai mult decat munca fizica, si pe elemente de drept comparat", a spus Raluca Pruna.

Ea a argumentat urgenta abrogarii prevederii legale prin faptul ca fenomenul este departe de a se fi incheiat, la inceputul lunii ianuarie fiind in pregatire peste o suta de lucrari stiintifice cu autori detinuti.

"Sa stiti ca este exponential si numarul de lucrari in pregatire si va dau cifre. In 31 decembrie (...) erau 45 de lucrari in pregatire, potrivit datelor care mie mi se dau de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor. Pe 6 ianuarie erau peste o suta de lucrari si acum nici nu se mai stie cifra. Iar eu fac discutia asta in CSM pentru ca nu vorbim aici doar de profesori, de edituri, vorbim si de judecatori delegati, vorbim de instante in fata carora aceste lucrari au ajuns", a precizat ministrul Justitiei.

In opinia sa, discutiile despre discriminare nu se justifica in acest caz, deoarece beneficiile obtinute de detinutii care efectueaza munca fizica sunt in prezent mai mici decat ale celor care semneaza lucrari stiintifice.

"Vreau sa spun ca este la fel de discriminatoriu ca pentru munca asa-zis intelectuala, desi eu nu am niciun motiv la acest moment sa identific o lucrare din lista lucrarilor din 2015, care dupa standardele europene poate fi considerata lucrare stiintifica, deci eu constat ca avem o procedura extrem de detaliata (...), eu spun ca litera ei nu s-a aplicat si asta urmeaza sa spuna procurorii, nu eu.

Dar rezultatul este de peste 350 de lucrari scrise, iar beneficiul este de 30 de zile, deci noi oricum discriminam intre munca fizica, unde primim o zi libera la patru zile de munca, si dam 30 de zile la o colectie de hartii care se numeste lucrare stiintifica. Iar eu am, ca Minister al Justitiei, obligatia sa constat acest lucru", a mai spus Raluca Pruna.

Ea nu a exclus posibilitatea ca ordonanta de urgenta pe care urmeaza sa o promoveze sa sufere modificari la dezbaterile din Parlament sau ca urmare a unor decizii ale Curtii Constitutionale.

Presedintele CSM, judecatorul Mircea Aron, a tinut sa precizeze ca institutia pe care o reprezinta nu se opune abrogarii prevederii legale care permite reducerea pedepselor celor care elaboreaza lucrarii stiintifice, chiar daca in comisia care a analizat situatia s-a ajuns la concluzia ca ar fi posibila pastrarea masurii, dar cu o clarificare a criteriilor de aplicare.

"Nu avem controverse cu dumneavoastra pe chestiunea aceasta (...). S-a facut o analiza, o analiza care, pana la urma, a pus in cantar daca si munca intelectuala trebuie cantarita. (...) Noi nu am facut decat o analiza in care spunem da, de principiu ar putea sa constituie munca si sa scada din pedeapsa si efortul intelectual. Ca acest efort intelectual a fost zero in toate situatiile din 2015, nu ne-am opus si, inca o data, noi am declansat discutia cu privire la aceasta chestiune. (...) Sa nu se inteleaga ca noi suntem fanii celor care scriu carti inauntru, dimpotriva, suntem primii care am dezavuat", a aratat presedintele CSM.

Judecatorul Adrian Bordea, membru al CSM, afirmase anterior ca abrogarea dispozitiei care permite reducerea pedepselor persoanelor condamnate, in baza lucrarilor stiintifice, poate genera mai mult rau si ca solutia ar fi inasprirea conditiilor.

