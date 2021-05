Desfiintarea Sectiei speciale, tema principala a intalnirii dintre ministrul Justitiei si ONG-uri

"Ministrul a salutat prezenta reprezentantilor ONG-urilor si interesul acestora de a coopera in vederea implementarii masurilor care intra in aria de competenta a Ministerului Justitiei, asumate prin Programul de Guvernare 2020-2024. Discutiile s-au axat, in special, pe unele aspecte prioritare precum: desfiintarea SIIJ , legile justitiei, strategia nationala impotriva criminalitatii organizate, Strategia Nationala Anticoruptie (SNA), necesitatea modificarilor legislative in vedere protectiei victimelor infractiunilor - in special reflectarea nevoilor specifice ale victimelor traficului de persoane, accesul efectiv la justitie a persoanelor vulnerabile, transferul politiei judiciare ca modalitate de implementare corecta a prevederilor constitutionale, confiscarea produselor infractiunii si reutilizarea acestora in scop social", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Justitiei.Dialogul intre minister si societatea civila va fi constant, deschis si axat intotdeauna pe gasirea solutiilor la problemele din Justitie.ONG-urile participante la discutii (fizic si on-line) au fost EFOR, Funky Citizens, JRS, CADO, Syene - Centrul pentru Educatie, Freedom House Romania, CRJ, Geeks for Democracy, DECLIC, International Justice Mission, Terre des hommes, Ethics, Compliance, Anti-Corruption & Sustainability, Sexul vs Barza.