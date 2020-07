Ministrul Justitiei si cel al Finantelor au mers la CSM pentru a solutiona problema lipsei acute de personal

"Continuand dialogul interinstitutional in scopul identificarii unor solutii ce vizeaza resursele umane la nivelul instantelor judecatoresti, astazi a avut loc la sediul Consiliului Superior al Magistraturii o noua intalnire intre reprezentantii Consiliului, ministrul justitiei si ministrul finantelor publice. Participantii la intalnire au constatat faptul ca,", a transmis, joi, CSM , printr-un comunicat de presa.In document, CSM mai precizeaza si ca, desi s-a convenit ca este necesara majorarea schemelor de personal auxiliar,"Astfel, intr-o prima etapa a fost asumata de catre reprezentantii puterii executive alocarea de resurse financiare cu ocazia rectificarii bugetare aferente acestui an pentru a acoperi nevoile absolut urgente si care nu mai pot fi amanate", a mai transmis CSM.Posturile care urmeaza a fi suplimentate vor fi distribuite instantelor judecatoresti exclusiv in baza unor criterii obiective, agreate deopotriva de Consiliul Superior al Magistraturii si de Ministerul Justitiei."Consiliul Superior al Magistraturii remarca deschiderea manifestata in cadrul dialogului purtat, precum si intelegerea situatiei critice in care se regasesc instantele judecatoresti, lipsa personalului auxiliar fiind o problema cronica si nerezolvata de mai multi ani", au precizat magistratii.Au participat la intalnire presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicoleta Tint , alaturi de alti membri alesi ai Consiliului, respectiv Mariana Ghena, Simona Marcu si Bogdan Mateescu, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, informeaza News.ro