Ministrul Stelian Ion: "Dosarul Mineriadei, o pata neagra pe obrazul justitiei din Romania"

Intrebat daca pot fi trasi la raspundere cei care s-ar putea face vinovati de tergiversarea dosarului, Stelian Ion a replicat ca aceasta este responsabilitatea justitiei, nu a ministrului."La raspundere nu ii poate trage decat justitia, nu-i poate trage ministrul justitiei. Pentru anumite fapte, bineinteles, avem legislatie, dar unele au fost verificate de Inspectia Judiciara, care a spus la un moment dat ca nu au fost probleme, cand poate in realitate au fost. Deci, important este sa facem sistemul sa lucreze pentru ca exemplele pe care le-ati dat sunt dovada cea mai graitoare poate ca au fost probleme grave in justitie , ele nu s-au rezolvat.Ne intereseaza foarte mult nu atat sa privim spre trecut pentru a ne plange, ci sa privim spre trecut pentru a trage concluzii si pentru a gasi solutiile sa nu se mai repete aceste lucruri. Oricum, aceste cazuri de care ati vorbit sunt o pata neagra pe obrazul justitiei in Romania si merita scuze toate victimele din acele dosare, urmasii lor. Unii nu au apucat si altii, din pacate, poate nu sa o apuce sa vada acele solutii, insa justitia din Romania trebuie sa dea un raspuns cat mai rapid, inclusiv in acele dosare", a aratat el intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria Ministrul a adaugat ca legile justitiei ar putea prevedea parghii pentru sanctionarea cazurilor de tergiversare."Sunt niste parghii care pot fi introduse, spre exemplu la criteriile de evaluare: poate acele cazuri admise in cazul contestatiilor pentru tergiversarea procesului. Cine are astfel de cauze admise inseamna ca are o problema, inseamna ca a tergiversat procesele si, bineinteles, trebuie sa suporte si niste consecinte. Deci exista parghii, exista solutii. Important este sa adoptam aceste legi si sa privim, asa cum am spus, catre ce avem de facut", a mentionat Stelian Ion.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , a apreciat pe 13 iunie ca nu s-a dorit cu adevarat finalizarea dosarului Mineriadei si pedepsirea vinovatilor, dar si-a exprimat increderea ca lucrurile vor intra "pe un fagas firesc".Intrebat daca in dosarele Mineriadei sau cel al Revolutiei sunt de vina procurorii si daca acestia nu ar putea fi trasi la raspundere, el a raspuns: "Cu siguranta pot fi trasi la raspundere".