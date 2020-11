Catalin Predoiu, despre legile justitiei: "Nu am putut sa comunic foarte bine faptul ca avem o majoritate PSD in Parlament si ca nu putem trece de ea"

"Cat de corect este si cat de logic pana la urma sa reprosezi Ministerului Justitiei ca nu pocneste din deget si nu se transforma proiectele in legi? Ministerul Justitiei are obligatia sa elaboreze proiectele. A facut acest lucru, si-a indeplinit aceasta obligatie", a declarat ministrul Justitiei, intr-un interviu la postul Realitatea Plus cu privire la bilantul mandatului sau la minister.Intrebat care ar fi cel mai mare esec al sau ca ministru in acest an de mandat , Predoiu a raspuns ca isi reproseaza ca nu a reusit sa explice suficient de bine in ce consta procesul de elaborare si adoptare a unor astfel de acte normative."Cred ca nu am reusit sa comunic foarte bine aceasta etapizare a acestui plan, faptul ca nu se poate realiza totul dintr-o data.Nu am reusit sa comunicam bine ca nu putem sa mergem cu legile justitiei imediat ce le-am elaborat, pentru ca (...) e nevoie de o dezbatere mai larga. (...) Ne-o cere si Raportul de tara, sa avem o dezbatere solida, robusta, ca sa trimitem un proiect cu cat mai putine greseli. (...) Al doilea motiv pentru care nu putem sa-l trimitem, nu putem sa-l transformam din proiect in lege peste noapte este pentru ca nu dispunem de aceasta majoritate. Acolo sunt in continuare oamenii care au destructurat legile justitiei in 2017-2018", a afirmat Catalin Predoiu.Ministrul Justitiei anunta, pe 30 septembrie, punerea in dezbatere publica, pana pe data de 31 martie 2021, a propunerilor de modificare a legilor justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Citeste si: