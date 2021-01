Ministrul Stelian Ion a avut discutii tehnice privind MCV. Cand va prezenta proiectele privind desfiintarea Sectiei Speciale si modificarea legilor Justitiei

Plan pentru administrarea resurselor din sistem

Ministrul a prezentat si obiectivele ministerului pentru 2021, intre care transmiterea proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei speciale pana la sfarsitul lunii februarie si a proiectelor de legi ale justitiei, pana la finalul lunii aprilie. MCV a fost foarte important pentru noi si ne-a ajutat . Este esential ca toti actorii implicati sa inteleaga necesitatea indeplinirii recomandarilor MCV si a continuarii evaluarii Romaniei in contextul noului Mecanism privind Statul de Drept", a afirmat Ion.Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Justitiei, Stelian Ion a prezentat obiectivele Ministerului Justitiei pentru acest an: transmiterea catre Guvern, spre adoptare, a proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie , pana la sfarsitul lunii februarie 2021, finalizarea si transmiterea, spre adoptare, Guvernului, a celor trei proiecte ale legilor justitiei, pana la finalul lunii aprilie 2021, elaborarea proiectelor de modificare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, pentru a le pune in acord cu deciziile CCR , in cursul acestui an.De asemenea, impreuna cu CSM , PICCJ si ICCJ va fi elaborat un plan pentru administrarea resurselor din sistem, precum si "un document comprehensiv care sa cuprinda masurile necesare pentru buna administrare a sistemului judiciar", pentru urmatorii doi ani. Elaborarea noii Strategii Nationale Anticoruptie si consolidarea ANABI si ANI se inscriu, de asemenea, printre prioritatile Ministerului Justitiei."MCV a fost foarte important pentru noi si ne-a ajutat. Este esential ca toti actorii implicati sa inteleaga necesitatea indeplinirii recomandarilor MCV si a continuarii evaluarii Romaniei in contextul noului Mecanism privind Statul de Drept", a declarat ministrul Justitiei, citat in comunicat.Conform aceleiasi surse, Comisia a indicat elementele care trebuie sa caracterizeze actiunile din perioada urmatoare: coerenta noilor reglementari - evitarea contradictiilor si luarea in considerare a recomandarilor partenerilor externi, contextul in care acestea urmeaza a fi elaborate si aprobate - scopul trebuie sa fie asigurarea stabilitatii si ireversibilitatii progreselor, precum si consultarea sistemului judiciar, a societatii civile si a partenerilor externi (Comisia Europeana, Comisia de la Venetia si GRECO).