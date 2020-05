Mirel Palada, trimis in judecata pentru ca l-a batut la TV pe senatorul Mihai Gotiu

Ziare.

Judecatoria Sectorului 1 a fost sesizata cu rechizitoriul pe 13 mai, potrivit portalului instantelor. Anuntul despre finalizarea anchetei a fost facut de Mihai Gotiu, pe contul de Facebook."Miracol?! Va vine sa credeti? Dupa 2 (doi) ani si 8 (opt) luni, incepe, in sfarsit, procesul cu Mirel Palada. Am fost atacat si lovit de fostul purtator de vorbe al unui Guvern PSD, in studioul televiziunii B1, pe data de 14 septembrie 2017.," scrie Gotiu.Parlamentarul USR este nemultumit de faptul ca ancheta a durat atat de mult."Da, au trecut doi ani si opt luni pana cand organele de cercetari penale, procurori si politisti, au reusit sa finalizezedosar de loviri. Sunt curios de cate ori au fost nevoiti sa vada si sa revada inregistrarile cu agresiunea, vazute de sute de mii si milioane de cetateni, ca le-au reluat toate televiziunile.As vrea sa stiu de cate ori au vorbit cu martorii si ce expertize de pixeli si megapixeli au facut de a fost nevoie de atata timp pentru a finaliza un asemenea dosar..., " adauga Gotiu.Senatorul atrage atentia ca intr-un alt caz mediatizat, al padurarului ucis in Maramures, anchetatorii nu au facut demersurile pentru identificarea vinovatilor."Nu pot sa nu ma gandesc la sotia padurarului ucis anul trecut, in padurile din Maramures. Au ramas orfane trei fetite. In urma cu o saptamana, imi scria ca a trecut atata timp si inca nu stie cine sunt cei care i-au ucis sotul si i-au lasat fetitele sa creasca fara tata... Mi-as fi dorit sa am cuvinte s-o incurajez, dar mi-e greu, mi-e foarte greu.Ce sa-i spun? Daca pentru o banalitate de dosar, cu o lovire oarecare, cu filmari si martori, a fost nevoie de doi ani si opt luni...Pentru mine, intarzierea a fost mai mult o sacaiala, ca nu stiam ce sa le spun oamenilor carora le-am promis ca nu voi renunta la plangere si la proces. Dar pentru vaduva padurarului ucis in Maramures si pentru fetitele lui, care nu stiu de ce tatal lor "nu mai vine acasa", timpul curge altfel," conchide Mihai Gotiu.