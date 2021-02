Explicatiile judecatorului care l-a declarat nevinovat pe un barbat acuzat de omor, condamnat ulterior la 10 ani de inchisoare

Doua expertize medico-legale

Argumentele achitarii

- probele au dovedit doar ca victima a decedat ca urmare a unor leziuni la nivelul capului.

- desi victima fost descoperita in zorii zilei de 22.12.2018, iar inculpatul a fost solicitat sa dea declaratii la scurt timp de la descoperirea victimei, in urma cercetarii la fata locului nu s-a putut identifica arma crimei (atat procurorul, cat si medicul legist in inscrisurile medicale constatand ca leziunile de la nivelul craniului au fost produse prin lovire cu "corpuri dure").

- in rechizitoriu nu se specifica si nici nu se presupune care a fost arma crimei sau obiectul vulnerant tanatogenerator.

- raportul de expertiza genetica judiciara infirma opinia din rechizitoriu potrivit careia a existat o lupta intre victima si inculpate

- inculpatul a sustinut constant ca a ridicat victima, aflata in stare avansata de ebrietate si care prezenta deja urme de sange in zona occipitala a capului (crestet), tinand-o de sub brate, ducand-o in casa prin tarare, dupa care ar fi asezat-o in patul in care a fost gasita ulterior decedata.

- pe hainele inculpatului urmele de sange sunt produse prin stergere/manjire, si nicidecum prin stropire, fapt ce ar fi putut pune in discutie prezenta inculpatului langa victima cand aceasta a fost lovita in cap.

- in cauza nu a putut fi identificat cu certitudine locul faptei. Locatia indicata de procuror ca fiind locul consumarii infractiunii, respectiv in interiorul locuintei nu este sustinuta de urmele materiale descoperite in perimetrul unde a fost gasita victima decedata.

- in contradictie cu cele retinute in rechizitoriu, locul unde a fost gasita victima decedata - in pat - nu este acelasi cu cel al producerii presupusului atac, avand in vedere urmele materiale descoperite in acest perimetru.

- nu s-a stabilit care ar fi fost scopul/mobilul presupusei infractiuni. Este cunoscut ca pentru existenta infractiunii de omor nu se cere prezenta unui mobil, dar in lipsa lui nu se poate raspunde la intrebarea "de ce s-a comis infractiunea?", iar conduita inculpatului (chiar daca este antisociala) nu poate fi explicata rational.

- Sustinerile procurorului, formulate fie in rechizitoriu, fie in calea de atac a contestatiei, in sensul ca intentia inculpatului de a ucide victima ar rezulta din imprejurarea ca acesta a lasat-o fara ajutor, desi realiza ca sangera abundent si ca nu a luat nici o masura pentru a impiedica decesul acesteia constituie doar o supozitie, nesustinuta probator, avand in vedere ca tot inculpatul a fost cel care a introdus victima in casa, fara a avea reprezentarea gravitatii loviturilor acesteia.

- martorii, in unanimitate, inclusiv sotul si copiii victimei au declarat constant ca inculpatul nu ar fi avut interes sa omoare victima, avand in vedere relatiile apropiate dintre acestia.

- nu este lipsita de relevanta nici sustinerea martorilor oculari care au precizat in fata instantei de judecata ca victima a refuzat sa primeasca ajutor de la ele si sa fie dusa in casa. Daca victima ar fi fost agresata, cel mai probabil reactia fireasca era sa ceara ajutor de la martore.

- vecinii inculpatului au declarat ca nu au auzit galagie sau cearta in casa inculpatului in ziua si noaptea respectiva.

- din probele administrate nemijlocit in cauza, in special in cursul cercetarii judecatoresti, rezulta fara putinta de tagada ca victima obisnuia sa consume bauturi alcoolice.

- martorii, inclusiv familia acesteia, au relevat instantei ca victima anterior a mai cazut si ca avea o viata dezordonata. De altfel, din inscrisurile medico-legale si fotografiile judiciare rezulta ca victima prezenta leziuni mai vechi in zona genunchilor si a fetei, leziuni ce nu au fost explicate de catre organul de urmarire penala.

- cu privire la urmele biologice descoperite asupra victimei, se constata ca, desi in timpul examinarii cadavrului au fost recoltate probe biologice, inclusiv prin periaj subunghial de pe mainile victimei, s-a ajuns la concluzia ca acestea contineau doar ADN-ul victimei. De asemenea, s-au prelevat probe biologice prin periaj subunghial de pe mainile inculpatului, insa s-a constatat ca nu s-a evidentiat decat ADN-ul acestuia. In aceste conditii, nu se poate retine decat ca intre inculpat si victima nu a avut loc nici o lupta.

Interlop condamnat la ani grei de inchisoare dupa achitare

In 18 februarie 2020, Curtea de Apel Craiova a pronuntat sentinta finala intr-un dosar de omor in care Ioan Vranceanu, un barbat de 61 de ani din Gorj, a fost trimis in judecata pentru omor. Vranceanu a fost acuzat ca in data de 21 decembrie 2018 i-a aplicat concubinei sale lovituri cu corpuri dure in zona craniului, iar in urma loviturilor, o zi mai tarziu, femeia a decedat.Victima a fost gasita in apartamentul barbatului, care a fost retinut si arestat in ziua descoperirii cadavrului, stand in arest mai multe luni. In urma procesului, judecat in prima instanta la Tribunalul Gorj , Vranceanu a fost declarat nevinovat si eliberat. In apel, Vranceanu a fost declarat vinovat si condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare.Judecatorul care l-a achitat pe Vranceanu a aratat in sentinta ca expertiza medico-legala realizata cu ocazia anchetei nu a fost convingatoare astfel ca a fost dispusa o noua expertiza medico-legala. "Din concluziile acestui raport rezulta ca decesul victimei s-a produs prin hemoragie meningo-cerebrala urmare a unui traumatism cranio-cerebral produs prin mecanism activ (cu cea mai mare probabilitate).Plagile pleznite craniene s-au produs cu cea mai mare probabilitate prin mecanism activ, prin loviri repetate cu corp dur si posibil un corp dur alungit cu suprafata neregulata, neputandu-se stabili cu certitudine ora decesului, acesta putand data din dupa amiaza zilei de 21.12.2018", a retinut judecatorul Tribunalului Gorj.Judecatorul a mai aratat ca acuzatia de omor adusa lui Vranceanu "s-a intemeiat pe indicii rezultate din imprejurari de fapt, respectiv acelea ca inculpatul a consumat bauturi alcoolice impreuna cu victima la locuinta sa, unde a si fost descoperita decedata, iar inculpatul avea sangele acesteia pe fata si pe haine"."Cu toate acestea, instanta constata ca probele administrate nu au confirmat, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca fapta de omor asupra victimei R.M. a fost savarsita de inculpatul Vranceanu Ion", a aratat Tribunalul Gorj. Practic, judecatorul a ajuns la concluzia ca femeia, cunoscuta ca o consumatoare de alcool si avand o alcoolemie ridicata la momentul decesului, a cazut si s-a lovit la cap, iar barbatul a tarat-o in casa si a pus-o pe pat, unde a murit.Judecatorul care a dispus achitarea lui Vranceanu a mai aratat ca dupa readministrarea si suplimentarea probelor, instanta a constatat ca "exista neconcordante intre probe si starea de fapt retinuta de procuror ", dar si faptul ca "lipsesc elemente probatorii (inca din faza de urmarire penala), care vizeaza imprejurari de fapt esentiale si impedimenteaza la stabilirea vinovatiei inculpatului trimis in judecata". Judecatorul a explicat pe puncte motivele pentru care l-a achitat pe barbatul acuzat de omor:"In ceea ce priveste contradictiile din declaratiile inculpatului date in cursul procesului penal, instanta retine ca in primul rand acestea se refera la imprejurari neesentiale pentru cauza, insa nerecunoasterea faptei a ramas o constanta de-a lungul intregului proces penal.Pe de alta parte, declaratiile inculpatului date in cursul procesului penal pot conduce la stabilirea starii de fapt si implicit la stabilirea vinovatiei acestuia, dar pentru ca acest lucru sa se intample conduita sa trebuie sa fie in sensul recunoasterii acuzatiilor si prezentarii unei stari de fapt concordante cu cea retinuta in actul de acuzare, ceea ce in prezenta cauza nu s-a intamplat", se mai arata in sentinta Tribunalului Gorj, din care reiese ca "nu pot fi folosite impotriva inculpatului declaratiile in care acesta prezinta o stare de fapt diferita de cea care face obiectul acuzarii".Constatand atitudinea de negare exprimata de inculpat, organul judiciar are obligatia de a administra probe suficiente pentru demonstrarea activitatii infractionale pretinse, probe care sa inlature prezumtia de nevinovatie garantata constitutional si legal in favoarea persoanelor."Se constata ca acuzatia adusa inculpatului s-a intemeiat pe indicii rezultate din imprejurari de fapt, respectiv acelea ca inculpatul a consumat bauturi alcoolice impreuna cu victima la locuinta sa, unde a si fost descoperita decedata, iar inculpatul avea sangele acesteia pe fata si pe haine. Cu toate acestea, instanta constata ca probele administrate nu au confirmat, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca fapta de omor asupra victimei a fost savarsita de inculpatul Vranceanu Ioan", se mai arata in sentinta de achitare a Tribunalului Gorj, rasturnata in apel, unde Vranceanu a primit 10 ani de inchisoare.Sentinta Curtii de Apel Craiova , prin care barbatul achitat in prima instanta a fost achitat nu a fost inca motivata.Unul dintre cazurile in care o sentinta de achitare din prima instanta a fost modificata radical in apel a fost la Timisoara, unde interlopul Ciprian Dascalescu, declarat nevinovat in prima instanta, a primit in final opt ani si trei luni de inchisoare. "In data de 22.07.2014, in jurul orelor 20,30 - 21,00, in zona Stadionului Dan Paltinisan din municipiul Timisoara, inculpatul Dascalescu Ion Ciprian a executat mai multe focuri, cu o arma letala de calibru 9 mm, asupra unui autoturism, marca Nissan Navaro, in care se aflau persoanele vatamate C.M.F., P.A.V. si B.L., proiectilele oprindu-se in grila radiatorului, in portiera dreapta fata, in locul in care se afla una dintre persoanele vatamate, si in usa din spate a autovehiculului mentionat anterior", au aratat procurorii in rechizitoriul de trimitere in judecata.Potrivit adevarul.ro , daca judecatorii de la Tribunal au aratat ca nu sunt probe pentru condamnarea lui Dascalescu, inclusiv declaratiile victimelor care il acuzau pe interlop fiind contradictorii, magistratii de la Curtea de Apel a considerat ca declaratiile partilor se contrazic in chestiuni marunte, irelevante.Magitratii care l-au condamnat pe Dascalescu, in ciuda faptului ca un alt individ, Adrian Talos, a recunoscut in proces ca el a tras cu pistolul, au aratat ca "nu s-a dovedit ca Talos a avut un conflict direct si personal cu vreuna dintre persoanele vatamate, neexistand astfel vreun motiv pentru care Talos sa traga inspre masina interlopilor care au in acest dosar calitate de parte vatamata."Interlopul a fugit inainte de pronuntarea sentintei si nu exista date potrivit carora sa fi fost prins si incarcerat.