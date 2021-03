Judecatorul care l-a arestat pe fostul director adjunct al serviciului secret al Armatei: A speculat brese de securitate din cadrul institutiei

A "imprumutat" 180.000 de dolari din fondurile Armatei

Potrivit documentului citat de G4Media , Gherghe a recunoscut ca, pe 27 noiembrie 2018, a retras 179.000 de dolari din contul de la BCR al DGIA unde se aflau fondurile institutiei pentru situatii de criza si razboi: peste 1.267.000 de dolari.Generalul a scos banii din banca falsificand declaratia de plata externa "aplicand fara drept pe acest inscris stampila unitatii si contrafacand semnatura comandantului gl. Hapau Marian, prin aplicarea unei stampile cu semnatura acestei persoane".Potrivit G4Media , generalul a recunoscut ca a dus banii la birou unde i-a tinut intr-un seif timp de un an, apoi si-a cumparat cu ei un teren in Corbeanca pe care si-a construit o casa. Generalul Gherghe a aratat ca a restituit 80 % din prejudiciu din momentul in care a inceput ancheta interna in cadrul DGIA si s-a pensionat, adica in urma cu o luna.Judecatorul care l-a arestat pe generalul Gherhe s-a aratat convins ca faptele fostul director adjunct al DGIA "au fost indirect incurajate de erori evidente de securitate in cadrul institutiei unde functiona, inculpatul marginindu-se sa speculeze aceste brese".Generalul maior (r) Iulian Cristian Gherghe, care a fost pana in urma cu o luna director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (serviciul secret al Armatei) a fost arestat preventiv, sambata, pentru 30 zile, fiind acuzat ca ar fi delapidat 180.000 USD din fondurile destinate situatiilor de criza si de razboi ale institutiei.Gherghe a tinut banii intr-un seif timp de un an, iar apoi s-a folosit de ei pentru a-si cumpara un teren in Corbeanca pentru a-si construi o casa. Sursa citata mai arata ca generalul in rezerva si-ar fi recunoscut in parte vina, motivand ca a luat banii cu titlu de "imprumut", reusind sa restituie o parte din bani.