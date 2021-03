Un acuzat de omor a fost declarat nevinovat in prima instanta. Cum justifica judecatorii decizia de condamnare la 10 ani de inchisoare

Condamnat la 10 ani in apel

In 18 februarie 2020, Curtea de Apel Craiova a pronuntat sentinta finala intr-un dosar de omor in care Ioan Vranceanu, un barbat de 61 de ani din Gorj, a fost trimis in judecata pentru omor. Vranceanu a fost acuzat ca in data de 21 decembrie 2018 i-a aplicat iubitei sale lovituri cu un obiect contondent in zona craniului, iar in urma loviturilor, o zi mai tarziu, femeia a decedat.Victima a fost gasita in locuinta barbatului, care a fost retinut si arestat in ziua descoperirii cadavrului, stand in arest mai multe luni.In urma procesului judecat in prima instanta la Tribunalul Gorj, barbatul a fost declarat nevinovat, judecatorul aratand ca "exista neconcordante intre probe si starea de fapt retinuta de procuror" , dar si faptul ca "lipsesc elemente probatorii (inca din faza de urmarire penala), care vizeaza imprejurari de fapt esentiale si impedimenteaza la stabilirea vinovatiei inculpatului trimis in judecata".Sentinta Tribunalului Gorj a fost atacata cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Craiova. Judecatorii de aici au schimbat radical sentinta, condamnandu-l pe Vranceanu la 10 ani de inchisoare.Curtea de Apel Craiova a anulat apararea acuzatului, care s-a aparat sustinand ca, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, femeia a cazut, iar el a tarat-o in casa, unde a murit.Judecatorii care l-au condamnat pe Vranceanu la 10 ani de inchisoare au explicat care sunt probele pentru care considera ca barbatul este autorul crimei:"Profilul socio - moral al inculpatului, care nu are antecedente penale, este o persoana apreciata in comunitate, chiar de catre copii victimei, nu este cunoscut cu afectiuni psihice, asa cum a fost evidentiat de prima instanta nu poate conduce la ideea ca acesta nu ar putea fi autorul unei infractiuni savarsita cu violenta pentru ca, per a contrario, ar insemna ca doar persoanele care au antecedente penale, afectiuni psihice sau nu sunt apreciate in comunitate, ar putea sa comita astfel de fapte.Faptul ca victima obisnuia sa consume bauturi alcoolice si ca anterior a fost internata la psihiatrie si avea o viata dezordonata (fara ca instanta de apel sa identifice ce inseamna viata dezordonata in opinia primei instante) nu poate conduce la ideea ca dreptul la viata al unei astfel de persoane nu ar trebui sa fie respectat", arata Curtea de Apel Craiova in sentinta de condamnare a lui Vranceanu.Judecatorii Curtii de Apel Craiova au mai aratat ca Vranceanu a dat dovada de "lipsa de respect fata de valorile sociale aparate de lege prin faptul ca ulterior producerii decesului victimei aceasta se deplaseaza in cealalta camera pentru a se odihni si chiar ia de pe pat o perna pentru a nu fi murdarita de sangele victimei si in momentul in care soseste fiul sau aprinde focul in camera in care victima era decedata, continuandu-si programul de viata obisnuit".Chiar daca motivul crimei nu a putut fi stabilit cu exactitate, judecatorii au ajuns la concluzia ca "avand in vedere ca inculpatul a sustinut ca a intretinut trei raporturi sexuale cu victima, iar probele stiintifice nu au confirmat acest lucru, starea in care a fost gasita victima, dezbracata de la mijloc in jos, leziunile de pe coapsele acesteia produse prin compresiune, profilul genetic al inculpatului identificat pe lenjeria intima a victimei, leziunile prezentate de acesta, este posibil sa fie determinat de atitudinea victimei aflata in stare de ebrietate ce nu a fost de acord cu intretinerea de raporturi sexuale"."Pe parcursul procesului penal inculpatul a sustinut in mod constant ca victima a cazut si s-a lovit, sens in care a prezentat in apararea sa versiunea potrivit careia victima a fost constienta si a fost de acord sa intretina trei raporturi sexuale, fapt nereal", se mai arata in sentinta Curtii de Apel Craiova, care este definitiva.