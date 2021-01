Sutele de femei care cer ordine de protectie lunar in Romania. Cum justifica judecatorii respingerea solicitarilor pe banda rulanta

A reclamat ca a fost batuta si scuipata in fata copilului

Primul caz din 2021 in care a fost respinsa cererea de eliberare a unui ordin de protectie s-a judecat la Judecatoria Faurei. In acest caz, eliberarea unui ordin de protectie a fost ceruta chiar de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Faurei.Procurorii au cerut obligarea unui barbat la pastrarea unei distante minime de 100 metri fata de victima sotie si copii pentru o perioada de sase luni. Procurorii au mai cerut interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod cu victima.In cererea de acordare a ordinului de protectie, procurorii au aratat ca pe numele barbatului a fost emis un ordin de protectie provizoriu dupa ce, la inceputul lunii decembrie 2020 i-a aplicat lovituri cu palma in zona capului fiicei sale vitrege in varsta de trei ani, iar in 26 si 27 decembrie 2020, barbatul "s-a angajat in dispute domestice cu sotia sa".In 4 ianuarie 2021, cand ar fi trebuit sa se judece emiterea ordinului de protectie, cei doi soti, prezenti in fata instantei, "au declarat ca s-au impacat si nu mai doresc emiterea ordinului de protectie". Prin urmare, instanta a respins cererea de emitere a ordinului de protectie ca "ramasa fara obiect".Intr-un alt caz, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 a cerut emiterea unui ordin de protectie pentru o femeie care il acuza pe fostul sau sot de agresiuni. Prin cererea de emitere a ordinului de protectie, procurorii au aratat ca femeia si barbatul au fost casatoriti timp de opt ani, avand un copil in varsta de patru ani si jumatate.Femeia, care a fost desemnata sa exercite autoritatea parinteasca asupra copilului, l-a reclamat pe fostul sau sot aratand ca in 10 ianuarie 2021, acesta a mers la ea, "sub pretextul de a aduce hainele copilului minor". Femeia a reclamat ca dupa ce au intrat in casa, barbatul a lasat bagajul, fiind condus de reclamanta la usa. Femeia mai sustine ca in acel moment barbatul "a inceput sa o scuipe, sa ii adreseze cuvinte si expresii jignitoare, ca mai apoi sa o traga de par si sa o loveasca cu pumnul in zona capului", totul petrecandu-se in prezenta copilului.Femeia care a cerut protectie a mai aratat ca un incident a avut loc si in mai 2020, cand fostul sau sot a luat telefonul mobil si o cheie de la masina si a inceput sa ii citeasca mesajele. "Ulterior, a devenit violent fizic si verbal, i-a aplicat doua lovituri cu palma si a tras-o de par, totodata adresandu-i cuvinte si expresii jignitoare", a mai reclamat femeia.Judecatoria Sectorului 4 a respins cererea de acordare a unui ordin de protectie aratand ca acuzatiile femeii "nu sunt sustinute de alt mijloc probatoriu in afara declaratiei victimei". "Or, reclamanta nu s-a prezentat pana la momentul solutionarii cauzei la INML in vederea obtinerii unui certificat medico-legal si nici nu a facut dovada vreunei leziuni traumatice.Intr-adevar a sustinut ca are un "cucui", dar nu reprezinta o leziune vizibila pentru a fi observata in mod direct de judecator prin propriile simturi. Asadar, alegatiile reclamantei nu prezinta credibilitate si nu rezulta din ansamblul probatoriu administrat", a decis judecatorul care a respins cererea de eliberare a unui ordin de protectie.La inceputul lunii ianuarie 2021, o femeie din Craiova obtinut un ordin de protectie provizoriu si a cerut emiterea unui ordin de protectie pentru o perioada mai lunga de timp dupa ce a fost agresata de concubinul sau. Femeia a aratat ca, pe fondul unor discutii contradictorii, cauzate de gelozia concubinului sau, a fost agresata, luata de par si lovita in zona corpului si a fetei.Femeia a sesizat ca a inceput sa ii curga sange din nas si, fiind foarte speriata, a fugit din apartament si s-a refugiat in apartamentul unui vecin pe care l-a rugat sa sune la 112 pentru a anunta Politia. Femeia a mai spus ca dupa aproximativ cinci minute, la apartamentul in care s-a refugiat a venit si concubinul sau, lovind cu picioarele si pumnii in usa.Judecatoria Craiova a respins cererea de emitere a unui ordin de protectie aratand ca nu existe probe care sa ateste ca "in prezent viata, integritatea fizica si psihica sau libertatea reclamantei sunt puse in pericol de parat".In pronuntarea sentintei a cantarit decisiv si declaratia martorului in apartamentul caruia victima s-a refugiat. Barbatul a declarat ca "pana la data incidentului violent, intre cei doi nu au existat decat certuri minore, cauza fiind reprosurile reclamantei raportat la refuzul acestuia de a parasi familia, el fiind casatorit". Martorul a mai declarat ca barbatul "are o fire temperata si nu este o persoana agresiva, reclamanta fiind cea care are un limbaj destul de urat".Judecatorul a aratat ca "nu este indeplinita conditia esentiala a starii de pericol in care se afla in prezent reclamanta, cata vreme conflictul s-a consumat in apartamentul inchiriat de parat, iar reclamanta nu a invocat faptul ca ar exista riscul ca paratul sa o caute, un risc real si imediat pentru viata, integritatea sa fizica si psihica, in situatia in care nu se actioneaza de indata, conflictul dintre parti fiind singular, el putand face obiectul unei cauze penale".Tot la inceputul lunii ianuarie 2020, o tanara din Viseu de Sus a cerut emiterea unui ordin de protectie pe numele tatalui sau si al fratelui sau.Tanara a aratat ca in timp ce depozita lemne de foc, impreuna cu viitorul sau sot, tatal sau, fiind sub influenta alcoolului, a venit si a provocat scandal , amenintand-o cu acte de violenta, inclusiv cu moartea. Fata sustine ca tatal sau i-a spus "ca ii rupe capul si ca unde o prinde o omoara", interzicandu-i sa depoziteze lemnele. Fata a chemat Politia, iar de fata cu politistii in scandal ar fi intervenit si fratele sau care a amenintat-o.Tanara a reclamat ca a avut numeroase scandaluri cu tatal si fratele sau care au culminat cu agresiuni fizice asupra ei, fiind batuta de parati, mai ales cand acestia consuma alcool Judecatoria Viseu de Sus a stabilit ca intre parti exista un conflict legat de dreptul de proprietate asupra unei case si a respins cererea de eliberare a unui ordin de protectie formulata de tanara."In ceea ce priveste violentele verbale si violentele de natura psihologica (pretinsele amenintari cu moartea), instanta retine din probele administrate ca reclamanta si paratii se jignesc si se ameninta reciproc", se arata in sentinta Judecatoriei Viseu de Sus.Judecatorul a aratat ca "prin comportamentul ei necorespunzator derivat din credinta ca ar fi unica proprietara asupra imobilul pretinsa victima reuseste sa ii provoace pe tatal si pe fratele sau la diverse manifestari si conversatii, iar ulterior suna la Politia Orasului Viseu de Sus, incercand sa-si constituie probe cu privire la agresiunile verbale invocate"."Instanta are in vedere faptul ca reclamanta nu a reusit sa faca dovada starii de temere, a amenintarii efective si reale pe care paratii o reprezinta pentru siguranta si integritatea sa fizica si psihica. Totodata, posibilitatea pe care reclamanta o are de a locui in casa ei pentru a evita conflictele cu paratii duc instanta la concluzia ca scopul introducerii prezentei cereri este mai mult unul sicanator", a mai aratat Judecatoria Viseu de Sus.Chiar daca sunt situatii in care cererea de emitere a unui ordin de protectie este respinsa, sunt si cazuri in care cererile sunt admise. Chiar si in cazul emiterii unui ordin de protectie, siguranta victimelor nu este garantata. O dovedeste cazul Irinei, o femeie care a fost omorata in februarie 2020 de sotul pe numele caruia era emis un ordin de restrictie.Un alt caz in care o femeie care a obtinut un ordin de protectie, dar a fost agresata de fostul sot s-a inregistrat in 10 ianuarie 2021. Un fost sef al Politiei Locale Oradea a fost arestat dupa ce a injunghiat-o pe fosta sa sotie in scara unui bloc din Oradea. In 2020, femeia obtinuse un ordin de protectie impotriva fostului sot pentru o perioada de trei luni.Intr-un proces finalizat in prima instanta la Tribunalul Timis, un tanar de 31 de ani este acuzat ca si-a omorat cu premeditare fosta iubita, pe fondul geloziei. Un martor din dosar a declarat ca in ziua in care a fost omorata, fata "realizand ca a fost urmarita si nu e de joaca cu chestiile acestea, a decis sa mearga la Politia Timisoara pentru a cere un ordin de protectie". Martorul a declarat ca in ziua in care a fost ucisa, cu aproximativ 3-4 ore inainte de crima , fata a spus ca a fost la politie , s-a interesat de ordinul de protectie, dar nu poate rezolva nimic aici in Timisoara, ci doar la politia de la domiciliu, fata fiind din Hunedoara. In prima instanta, criminalul a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare